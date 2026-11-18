Il funerale degenera e rischia di scapparci un altro morto: 65enne a processo
Un uomo deve comparire oggi alla sbarra per tentato omicidio intenzionale per fatti avvenuti nel 2023 a Lucerna durante una cerimonia funebre.
LUCERNA - Un cittadino srilankese di 65 anni avrebbe tentato, nel 2023, di uccidere un connazionale con un coltello durante una cerimonia funebre a Lucerna. Per questo motivo dovrà rispondere delle sue azioni oggi davanti al tribunale penale.
Secondo l'atto d'accusa, la procura chiede una pena detentiva di sei anni per tentato omicidio intenzionale. Inoltre, il 65enne dovrebbe essere espulso dalla Svizzera per dieci anni.
L'imputato e la vittima erano imparentati al secondo grado: la cugina del presunto autore del reato era la moglie del defunto, mentre la vittima era il fratello di quest'ultimo.
Già in precedenza disaccordi
Secondo la procura, già nei giorni precedenti i fatti erano emerse divergenze tra i due uomini in merito alle imminenti esequie. Durante la cerimonia funebre, tenutasi 31 giorni dopo il decesso in un centro tamil a Lucerna, la situazione è degenerata.
I due uomini si sono recati davanti all'edificio per un colloquio a quattr'occhi. La discussione si è trasformata in un'accesa lite con reciproci insulti, viene riportato nell'atto d'accusa. Si è arrivati a spintoni e infine i due uomini hanno iniziato a lottare. I tentativi di mediazione da parte di terzi sono rimasti senza esito.
Profonde ferite all'addome
L'imputato ha infine estratto un coltellino tascabile con una lama lunga sette centimetri. Con esso ha inflitto al suo avversario una ferita lunga dodici centimetri e profonda 5,7 centimetri nella parte superiore dell'addome, recidendo la parete addominale e la muscolatura addominale. La vittima ha inoltre riportato ferite alla schiena e alla parte superiore del braccio sinistro.
Stando alla procura, l'imputato aveva portato con sé il coltello intenzionalmente, in previsione di un possibile scontro durante la cerimonia funebre. Sempre secondo l'atto d'accusa, l'uomo ha confessato solo in parte e avrebbe invocato la legittima difesa dinanzi agli inquirenti.