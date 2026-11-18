I due uomini si sono recati davanti all'edificio per un colloquio a quattr'occhi. La discussione si è trasformata in un'accesa lite con reciproci insulti, viene riportato nell'atto d'accusa. Si è arrivati a spintoni e infine i due uomini hanno iniziato a lottare. I tentativi di mediazione da parte di terzi sono rimasti senza esito.