Attacco informatico all'amministrazione cantonale
In corso da domenica: la sezione per la sicurezza informatica dello stato maggiore cantonale ha avviato delle contromisure
In corso da domenica: la sezione per la sicurezza informatica dello stato maggiore cantonale ha avviato delle contromisure
LIESTAL - Dei malintenzionati hanno attaccato l'infrastruttura informatica del Cantone di Basilea Campagna. Da domenica sono in corso diversi ciberattacchi contro l'amministrazione, ha indicato oggi la Cancelleria cantonale.
La sezione per la sicurezza informatica dello stato maggiore cantonale ha avviato delle contromisure. Per proteggere i sistemi, alcuni server sono stati scollegati da Internet. Per questo motivo potrebbero verificarsi interruzioni nelle applicazioni digitali cantonali, viene precisato.
La scorsa notte, l'applicazione di allarme Alertswiss aveva comunicato che i numeri di emergenza 112, 117 e 118 di Basilea Campagna avrebbero potuto subire limitazioni a causa di problemi tecnici. Poche ore dopo è stato dato il cessato allarme.