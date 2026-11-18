La sezione per la sicurezza informatica dello stato maggiore cantonale ha avviato delle contromisure. Per proteggere i sistemi, alcuni server sono stati scollegati da Internet. Per questo motivo potrebbero verificarsi interruzioni nelle applicazioni digitali cantonali, viene precisato.

La scorsa notte, l'applicazione di allarme Alertswiss aveva comunicato che i numeri di emergenza 112, 117 e 118 di Basilea Campagna avrebbero potuto subire limitazioni a causa di problemi tecnici. Poche ore dopo è stato dato il cessato allarme.