Immobili, in consultazione il cambio di sistema sui costi
La consultazione sull'ordinanza ridefinisce le regole fiscali per la deducibilità delle spese sugli immobili.
BERNA - Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione - fino al 4 marzo prossimo - la revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili, dopo che il 28 settembre 2025 il popolo aveva approvato in votazione la legge relativa al cambio di sistema.
La riforma - ricorda l'Esecutivo in una nota - prevede che l'imposizione del valore locativo della proprietà abitativa a uso proprio sia soppressa e che le spese di manutenzione correlate non siano più deducibili. Viene invece mantenuta questa possibilità per gli immobili locati o affittati.
Per gli edifici destinati solo parzialmente all'uso proprio, le spese di manutenzione saranno deducibili solo per quanto riguarda la parte locata o affittata. Se un immobile fino a quel momento locato o affittato sarà rinnovato per essere destinato all'uso proprio, il diritto alla deduzione delle spese di rinnovo decadrà.
Se invece uno stabile finora a uso proprio verrà affittato, le relative spese di rinnovo potranno essere dedotte. Se la pigione o il fitto si scosterà in modo eccessivo dal prezzo di mercato, le spese di manutenzione deducibili non potranno superare tale prezzo agevolato.
In caso di uso comune di un immobile da parte dei proprietari che partecipano a una comunione di vita, le eventuali rimunerazioni convenute al fine di coprire i costi abitativi non sono fiscalmente rilevanti. In questa situazione non sono pertanto deducibili neppure le spese di manutenzione, precisa il Governo.
L'ordinanza comprende anche precisazioni riguardanti il nuovo metodo proporzionale restrittivo applicato agli interessi su debiti nonché le deduzioni nei casi di prima acquisizione, di diritto di abitazione e di usufrutto.
A livello di legge è già statuito che ogni persona può far valere solo una tantum e nell'arco di dieci anni la deduzione in caso di prima acquisizione di un immobile. Rimarranno detraibili le spese per lavori di cura di monumenti storici, mentre non sarà più possibile dedurre i costi delle misure destinate al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente e le spese di demolizione degli immobili.
In questo ambito, a livello federale non si potranno più far valere nemmeno le deduzioni relative a periodi fiscali precedenti. I Cantoni potranno tuttavia continuare ad accettare tali deduzioni, anche se le spese per misure di risparmio energetico e protezione dell'ambiente saranno deducibili al massimo fino al 2050.