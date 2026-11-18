A livello di legge è già statuito che ogni persona può far valere solo una tantum e nell'arco di dieci anni la deduzione in caso di prima acquisizione di un immobile. Rimarranno detraibili le spese per lavori di cura di monumenti storici, mentre non sarà più possibile dedurre i costi delle misure destinate al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente e le spese di demolizione degli immobili.