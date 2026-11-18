BYD supera Kia e Ford

Le marche automobilistiche cinesi stanno conquistando anche il mercato svizzero a passo spedito. Nei primi dieci mesi dell'anno, in Svizzera e Liechtenstein sono state immatricolate oltre 5400 auto del marchio BYD. Nel periodo dell'anno precedente erano state 658. In questo modo, il produttore cinese ha già superato grandi costruttori come Kia (5137) e Ford (3881).