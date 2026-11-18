Le marche automobilistiche cinesi stanno conquistando il mercato svizzero
Specchio di questa tendenza è BYD che in un anno decuplica il giro d'affari e supera Kia e Ford per veicoli venduti. Come mai le auto made in China stanno piacendo così tanto?
ZURIGO - Con prezzi attraenti, le marche automobilistiche cinesi mettono sotto pressione i produttori affermati e potrebbero, con auto elettriche a basso costo, accelerare al contempo la transizione verso la mobilità elettrica. Tuttavia, la rapida ascesa comporta anche dei rischi per gli acquirenti.
BYD supera Kia e Ford
Le marche automobilistiche cinesi stanno conquistando anche il mercato svizzero a passo spedito. Nei primi dieci mesi dell'anno, in Svizzera e Liechtenstein sono state immatricolate oltre 5400 auto del marchio BYD. Nel periodo dell'anno precedente erano state 658. In questo modo, il produttore cinese ha già superato grandi costruttori come Kia (5137) e Ford (3881).
Con Leapmotor, un altro produttore cinese ha aumentato notevolmente le vendite in Svizzera. Le nuove immatricolazioni di Leapmotor sono salite da 608 a 1984 veicoli. Per Zeekr si è passati da 44 a 1157 auto.
Complessivamente, secondo l'associazione degli importatori Auto Schweiz, le marche automobilistiche cinesi raggiungono una quota di mercato di circa il sette percento. «La crescita del mercato è estremamente ripida», afferma il direttore Thomas Rücker all'agenzia di stampa AWP. Soprattutto dal 2025, sempre più marche cinesi circolano sulle strade svizzere.
Auto elettriche a prezzi da battaglia
Un importante argomento di vendita è il prezzo. Sia Leapmotor che JAC offrono utilitarie elettriche per meno di 17'000 franchi, con il modello di JAC che è nettamente più grande. Produttori come Zeekr puntano invece, con veicoli più costosi, a una clientela più facoltosa.
Tra i pionieri figura JAC. Da sette anni il marchio è presente sul mercato svizzero. «L'inizio non è stato una passeggiata», afferma Nico Martinez, CEO di JAC Schweiz. All'epoca i clienti erano molto cauti.
Da allora, i produttori cinesi hanno compiuto grandi progressi in termini di design, lavorazione e comfort. «Oggi le nostre auto sono di un livello qualitativo molto elevato. Durante i test drive riceviamo praticamente solo feedback positivi», dice Martinez. JAC dispone ormai di oltre 35 concessionari in Svizzera e offre, oltre alle auto elettriche, anche ibride plug-in e veicoli a combustione.
Il capo di JAC prevede ulteriori guadagni di quota di mercato per i costruttori automobilistici cinesi. «Gli europei si sono adagiati a lungo. Ora devono accelerare, perché i cinesi sono già avanti nella mobilità elettrica.» A lungo termine, ritiene realistica in Svizzera una quota del 20 percento.
I grandi importatori entrano in gioco
Anche i grandi importatori puntano sempre più sulle marche cinesi. Alla fine del 2024, il colosso svizzero del commercio automobilistico Emil Frey ha inserito Leapmotor nel proprio portafoglio. Lo scorso anno si sono aggiunti Zeekr, Geely e il marchio di veicoli commerciali Farizon.
«Le marche cinesi stanno acquisendo sempre più importanza», spiega il portavoce del gruppo Peter Hug. Le esperienze finora sono state positive. Oggi i produttori possono competere in molti settori con i marchi affermati.
Il Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) accoglie con favore la crescente concorrenza. «Diverse piccole auto elettriche cinesi costano meno di 30'000 franchi», afferma il responsabile di progetto Gregory Germann. In questo modo la mobilità elettrica diventa accessibile a una clientela più ampia.
Al contempo, la concorrenza dovrebbe spingere i produttori europei a proporre offerte più convenienti. Questi ultimi si erano inizialmente concentrati su auto elettriche di dimensioni maggiori, spiega Germann. Nel frattempo, stanno arrivando sul mercato sempre più modelli piccoli e a prezzi più bassi.
Tuttavia, le marche cinesi non vendono solo auto elettriche pure. Secondo Auto Schweiz, anche i veicoli ibridi e gli ibridi plug-in svolgono un ruolo importante.
Dal punto di vista ecologico, secondo VCS, le auto elettriche cinesi non sono fondamentalmente migliori o peggiori dei modelli europei. Sono invece determinanti il consumo energetico, le dimensioni del veicolo e il mix elettrico. Inoltre, anche auto di marche europee vengono costruite in Cina o equipaggiate con batterie cinesi.
Non tutte le marche sopravviveranno
Tuttavia, la rapida ascesa comporta anche dei rischi. In Cina, numerosi produttori si contendono le quote di mercato. Non tutti riusciranno a sopravvivere a questa concorrenza. Per gli acquirenti svizzeri di auto si pone quindi la domanda se tra qualche anno saranno ancora disponibili servizi e pezzi di ricambio.
«La creazione di una fitta rete di distribuzione e assistenza è di grande importanza», afferma il direttore di Auto Schweiz Rücker. Oltre a buoni veicoli, sono necessarie un'assistenza affidabile e officine competenti per conquistare la fiducia della clientela.
Che anche i produttori cinesi possano ritirarsi lo dimostra l'esempio di Aiways. Il marchio non è più ufficialmente offerto in Svizzera. Anche gli importatori JAC ed Emil Frey sottolineano quindi l'importanza di una rete di concessionari affidabile e di una fornitura di pezzi di ricambio a lungo termine.