Stampa locale, 25 milioni per favorire il recapito mattutino
Lo prevede una modifica dell'ordinanza della Posta, volta a rafforzare la pluralità dei media, approvata oggi dal Consiglio federale.
BERNA - A partire dall'anno prossimo, verranno messi a disposizione, come stabilito dal parlamento, 25 milioni di franchi sull'arco di sette anni per sostenere il recapito mattutino (ossia entro le 06.30) della stampa regionale e locale.
Lo prevede una modifica dell'ordinanza della Posta, volta a rafforzare la pluralità dei media, approvata oggi dal Consiglio federale.
Per quotidiani e settimanali in abbonamento, il recapito mattutino è molto importante affinché i lettori ricevano le notizie in tempo, spiega una nota governativa odierna.
La distribuzione viene eseguita da organizzazioni specializzate per il recapito mattutino, che sono tenute a registrarsi presso l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e a rispettare le condizioni di lavoro abituali del settore nonché determinati requisiti concernenti la presentazione dei conti. In questo modo si garantisce che i fondi vadano a beneficio degli editori.
L'UFCOM affida alla Posta Svizzera diversi compiti legati al versamento dei contributi di sostegno, pur mantenendo la responsabilità generale della gestione del sostegno. In particolare, decide in merito al diritto dei giornali e dei periodici a ricevere il sostegno e alla registrazione delle organizzazioni per il recapito mattutino.
Il sostegno temporaneo al recapito mattutino fa seguito a una decisione delle camere federali e rappresenta la seconda parte dell'adeguamento del sostegno indiretto alla stampa. Dal gennaio di quest'anno, il contributo federale annuo per il sostegno alla stampa locale e regionale nella distribuzione regolare della Posta è stato aumentato da 30 a 40 milioni.