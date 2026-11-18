Già martedì il presidente della banca centrale regionale di St. Louis, Alberto Musalem, aveva dichiarato che l’economia statunitense avrà probabilmente bisogno di diversi aumenti dei tassi prima della prossima primavera.

Anche per il suo omologo della Fed di New York, John Williams, la banca centrale statunitense Fed ha ancora molto da fare per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. Tuttavia, Williams ha sottolineato martedì sera che non vi è motivo di un aumento dei tassi eccessivamente elevato.