L’oro ai livelli più bassi da 14 mesi
Il calo del prezzo riflette le aspettative del mercato su nuovi rialzi dei tassi USA.
LONDON - La prospettiva di ulteriori possibili aumenti dei tassi d’interesse negli Stati Uniti per contenere l’elevata inflazione ha fatto scendere il prezzo dell’oro per la prima volta dal settembre 2025 sotto la soglia dei 3800 dollari USA.
Mercoledì mattina, per un’oncia troy (31,1 grammi) si pagavano ancora 3781 dollari, ovvero circa il 2% in meno rispetto al giorno precedente. Poiché l’oro non frutta interessi, in tempi di aumento dei tassi perde attrattiva rispetto ad altre forme di investimento come obbligazioni, depositi a termine e conti di risparmio.
Già martedì il presidente della banca centrale regionale di St. Louis, Alberto Musalem, aveva dichiarato che l’economia statunitense avrà probabilmente bisogno di diversi aumenti dei tassi prima della prossima primavera.
Anche per il suo omologo della Fed di New York, John Williams, la banca centrale statunitense Fed ha ancora molto da fare per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. Tuttavia, Williams ha sottolineato martedì sera che non vi è motivo di un aumento dei tassi eccessivamente elevato.
Ulteriori indicazioni sulla politica dei tassi della Fed attese
Gli investitori si erano già rassegnati a un aumento dei tassi USA di almeno 0,25 punti percentuali a dicembre; il fatto che possano seguire ancora diversi altri aumenti, però, devono ancora assimilarlo. Per ulteriori indicazioni sulla politica dei tassi della Fed, l’attenzione mercoledì sera sarà quindi rivolta anche al verbale della riunione di ottobre della banca centrale.
Dopo il massimo storico di quasi 5600 dollari all’inizio dell’anno, il prezzo di un’oncia troy d’oro è ormai sceso di circa un terzo, dopo essere aumentato nel 2025 di quasi due terzi a causa delle numerose crisi mondiali, proseguendo così gli anni forti 2023 e 2024.