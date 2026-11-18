La legge è il frutto di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera nazionale Stefania Prezioso Batou (Verdi/GE). Nel corso dei dibattiti in parlamento, solo l'UDC si era opposta, sostenendo che non si potesse escludere che fra le persone condannate all'epoca si trovassero anche soggetti che hanno partecipato ad azioni dubbie.