Aiutarono la Resistenza durante la guerra: dal 2027 cancellate le condanne
Le condanne contro chi sostenne la Resistenza francese e italiana saranno annullate grazie a una nuova legge.
BERNA - Nessun risarcimento né indennità a titolo di riparazione morale, ma l'annullamento delle sentenze penali per chiunque sia stato condannato durante la Seconda guerra mondiale per aver combattuto nella Resistenza francese o italiana, oppure aver sostenuto questi movimenti.
È quanto prevede l'apposita legge che entrerà in vigore a inizio 2027 come stabilito oggi dal Consiglio federale.
All'epoca, coloro che combatterono nella Resistenza francese o nella Resistenza italiana contro la Germania di Hitler e contro il fascismo furono condannati sulla base del Codice penale militare che punisce chi si arruola in un esercito straniero (disposizione tutt'ora valida).
Secondo l'odierna sensibilità storica, precisa un comunicato diffuso oggi dal Governo, la lotta condotta allora per la democrazia e la libertà merita invece di essere riconosciuta. Da qui l'iniziativa, preveniente dal parlamento, di elaborare questa nuova legge.
La norma si applica anche alle persone che sono state sanzionate dalle autorità svizzere per aver sostenuto attivamente - trasmettendo informazioni, ospitando combattenti o fornito loro aiuto per attraversare il confine la Resistenza dal territorio nazionale - questi movimenti di liberazione.
Analogamente alla legge federale sulla riabilitazione dei volontari della guerra civile spagnola, non è previsto alcun accertamento della riabilitazione individuale mediante domanda.
La legge è il frutto di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera nazionale Stefania Prezioso Batou (Verdi/GE). Nel corso dei dibattiti in parlamento, solo l'UDC si era opposta, sostenendo che non si potesse escludere che fra le persone condannate all'epoca si trovassero anche soggetti che hanno partecipato ad azioni dubbie.
Da parte sua il Consiglio federale a sempre precisato che la riabilitazione non rappresenta una critica nei confronti della autorità dell'epoca, che agirono applicando le leggi vigenti. Tra l'altro, il divieto di servire in un esercito straniero rimane valido ancora oggi.