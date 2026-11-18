La tempesta sradica l'albero e le schiaccia dentro l'auto
Venti violentissimi hanno “spazzato” il nord delle Alpi con allerte, danni e disagi. Il più grave nel canton San Gallo, dove una 43enne è rimasta ferita in maniera seria. E da oggi arriva la neve.
Venti violentissimi hanno “spazzato” il nord delle Alpi con allerte, danni e disagi. Il più grave nel canton San Gallo, dove una 43enne è rimasta ferita in maniera seria. E da oggi arriva la neve.
SAN GALLO - Seconda giornata da allerta giallo-arancio per la Svizzera interna, vessata da venti tempestosi soprattutto al Nord della Confederazione.
L'avviso, diramato da MeteoSvizzera già a partire dalle 8:00 di martedì, rimarrà in vigore fino a sabato nei cantoni di Zurigo, San Gallo, Argovia, Basilea e Soletta. La fase più intensa del fenomeno si è però conclusa nella mattinata di mercoledì.
Diversi gli alberi caduti e i danni materiali, ma il sinistro più grave è avvenuto nel canton San Gallo con un'automobile schiacciata nel pomeriggio di martedì da un albero, rovinato sulla carreggiata. A bordo una madre di 43 anni e la figlia tredicenne.
Le due, liberate da alcuni passanti, sono state prese in consegna dai soccorsi. Soprattutto la donna ha riportato ferite di una certa gravità.
Il fronte freddo, responsabile del forte vento, ha portato con sé un calo sensibile delle temperature oltre Gottardo e - già a partire da oggi - la neve su una parte dell'arco alpino. Il Ticino resterà relativamente “al caldo” fino almeno a domenica.
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