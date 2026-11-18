Il corpo dell'animale era stato rinvenuto già il 2 novembre, ha comunicato oggi lo Zoo di Basilea su Facebook. Nei mesi precedenti al decesso, la femmina di leone marino aveva inoltre manifestato problemi agli occhi e disturbi articolari legati all'età, per i quali Ukiah era stata sottoposta a trattamenti adeguati.

In natura, secondo lo zoo, i leoni marini raggiungono un'aspettativa di vita di 15-20 anni. Dopo la morte di Ukiah, il gruppo di leoni marini dello zoo di Basilea è ora composto da Kelsey, di 13 anni, e da Leona, di 12 anni.