L’autorizzazione di abbattimento che lo riguarda è valida fino al 31 gennaio. Il Canton Vaud precisa che solo M121 è preso di mira dalla sua operazione, riferisce 24 Heures.

Braccato da più di due anni, il lupo era già stato colpito da un proiettile nel luglio 2025. I guardiacaccia avevano trovato del sangue, ma non l’animale. Una trappola fotografica lo aveva poi mostrato ferito sotto il petto. Nato al Marchairuz nel 2019, M121 è diventato, per i difensori del lupo, un esempio degli effetti potenzialmente controproducenti degli abbattimenti di regolazione: essi ritengono che la frammentazione dei branchi possa disperdere i giovani lupi e favorire i loro attacchi sul bestiame.