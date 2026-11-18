Già ferito, il lupo M121 è di nuovo nel mirino
Il Canton Vaud ha rilasciato una nuova autorizzazione di abbattimento contro un maschio riproduttore. L'operazione sarà coordinata con Neuchâtel.
VAUD - Formata nel 2023, una muta di lupi si muove attualmente tra il Giura vodese, il Canton Neuchâtel e la Francia. Attacchi avvenuti a settembre, ottobre e inizio novembre, tra Les Verrières e la regione di Sainte-Croix, hanno portato le autorità vodesi ad agire dopo aver ritrovato il DNA del maschio riproduttore M121 su delle prede.
L’autorizzazione di abbattimento che lo riguarda è valida fino al 31 gennaio. Il Canton Vaud precisa che solo M121 è preso di mira dalla sua operazione, riferisce 24 Heures.
Braccato da più di due anni, il lupo era già stato colpito da un proiettile nel luglio 2025. I guardiacaccia avevano trovato del sangue, ma non l’animale. Una trappola fotografica lo aveva poi mostrato ferito sotto il petto. Nato al Marchairuz nel 2019, M121 è diventato, per i difensori del lupo, un esempio degli effetti potenzialmente controproducenti degli abbattimenti di regolazione: essi ritengono che la frammentazione dei branchi possa disperdere i giovani lupi e favorire i loro attacchi sul bestiame.