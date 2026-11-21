Auto esce di strada in curva e precipita nel bosco
Gravissimo incidente nella notte a Sonvico
Gravissimo incidente nella notte a Sonvico
LUGANO - Un gravissimo incidente della circolazione è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Sonvico, sulla strada che conduce verso Madonna d'Arla.
Stando alle prime informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, un'auto con a bordo quattro giovani stava percorrendo la strada della Castellanza quando, per motivi da stabilire, nell'affrontare una curva a gomito, in zona Rosone, è uscita di strada precipitando nel bosco sottostante.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM oltre ai pompieri di Lugano con l'Unità di Intervento Tecnica per il recupero dei feriti.
È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero della REGA vista la posizione particolarmente impervia. A uno degli occupanti sarebbero state riscontrate ferite gravi, mentre per gli altri ferite meno gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Polizia della città di Lugano per i primi rilievi e il disciplinamento del traffico. Infatti, per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei feriti e i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per diverse ore.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!