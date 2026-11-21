Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano e del SAM oltre ai pompieri di Lugano con l'Unità di Intervento Tecnica per il recupero dei feriti.

È stato richiesto anche l'intervento di un elicottero della REGA vista la posizione particolarmente impervia. A uno degli occupanti sarebbero state riscontrate ferite gravi, mentre per gli altri ferite meno gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Polizia della città di Lugano per i primi rilievi e il disciplinamento del traffico. Infatti, per consentire le operazioni di soccorso e di recupero dei feriti e i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per diverse ore.