È morto Jean-Marie Duthilleul
Celebre architetto, in Svizzera ha contribuito alla riqualificazione del coro dell'Abbazia di Saint-Maurice (VS),
Celebre architetto, in Svizzera ha contribuito alla riqualificazione del coro dell'Abbazia di Saint-Maurice (VS),
PARIS - L'architetto e ingegnere francese Jean-Marie Duthilleul, conosciuto a livello internazionale per aver progettato e riqualificato alcune delle principali stazioni ferroviarie francesi e per il suo contributo all'architettura delle chiese, è morto a Parigi lunedì, due giorni prima di compiere 74 anni. A dare notizia della scomparsa è stato il quotidiano cattolico francese "La Croix".
Per il suo impegno nel campo dell'architettura religiosa, nel 2020 era stato nominato da Papa Francesco membro ordinario della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon, nella classe degli architetti.
La stazione Porta Susa a Torino
In Italia, Duthilleul, come cofondatore della società multidisciplinare di progettazione Arep insieme a Étienne Tricaud, è stato tra i progettisti della nuova stazione dell'alta velocità di Torino Porta Susa, in collaborazione con Silvio D'Ascia e Agostino Magnaghi.
Nato a Versailles il 18 novembre 1952, la carriera di Duthilleul si è sviluppata lungo un percorso che ha intrecciato pianificazione urbana, ingegneria, architettura e attenzione alla dimensione umana degli spazi.
Nel 1983 gli venne affidato il coordinamento dei grandi progetti statali a Parigi. Tre anni dopo arrivò la collaborazione con la Société Nationale des Chemins de Fer (Sncf), la società ferroviaria francese, che gli chiese di istituire un laboratorio di architettura. Insieme all'architetto e ingegnere Étienne Tricaud sviluppò un nuovo approccio alla progettazione delle grandi stazioni contemporanee, concepite non più soltanto come luoghi di transito, ma come spazi urbani aperti alla città, capaci di integrare mobilità, servizi, attività commerciali e percorsi pedonali.
Tra i progetti che hanno segnato la sua attività figurano gli interventi alle stazioni parigine di Montparnasse e Gare du Nord, le nuove stazioni di Lille-Europe e dell'aeroporto Charles-de-Gaulle, oltre agli scali dell'alta velocità di Avignone, Marsiglia e Valence.
All'estero ha lavorato alla stazione di Seul, in Corea del Sud, dopo aver vinto nel 1997 il concorso internazionale, e ha contribuito alla realizzazione di importanti infrastrutture ferroviarie a Shanghai. Dal lavoro con Sncf è nata anche Arep, società multidisciplinare di progettazione e ingegneria di cui Duthilleul è stato presidente dal 1997 al 2012. Tra i suoi progetti figura inoltre il sistema modulare di sedute pubbliche RS, realizzato da Tecno nel 1998 e successivamente diffusosi in numerosi spazi pubblici. Tra gli interventi più recenti figurano diverse stazioni del Grand Paris Express, tra cui Porte Maillot, Pont de Sèvres e Noisy-Champs.
Progettazione di chiese in Svizzera
Accanto all'architettura civile e infrastrutturale, Duthilleul ha coltivato un rapporto profondo con la Chiesa cattolica e con la progettazione degli spazi sacri. Ha partecipato al riassetto del coro della cattedrale di Notre-Dame di Parigi e a interventi nelle cattedrali di Strasburgo, Nantes e Nanterre. Tra le sue opere figura anche la chiesa di Saint-François-de-Molitor, a Parigi. Nel 2008 progettò inoltre il palco installato agli Invalides in occasione della visita di papa Benedetto XVI.
In Svizzera ha contribuito, tra l'altro, alla riqualificazione del coro dell'Abbazia di Saint-Maurice (VS), alla trasformazione della cappella delle Suore di Saint-Maurice a Bex (VD) e alla progettazione del nuovo spazio liturgico nella chiesa del Sacro Cuore di Ginevra. Ha inoltre curato il restauro della chiesa di Santa Maria di Hauterive (FR), riaperta lo scorso anno.