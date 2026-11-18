All'estero ha lavorato alla stazione di Seul, in Corea del Sud, dopo aver vinto nel 1997 il concorso internazionale, e ha contribuito alla realizzazione di importanti infrastrutture ferroviarie a Shanghai. Dal lavoro con Sncf è nata anche Arep, società multidisciplinare di progettazione e ingegneria di cui Duthilleul è stato presidente dal 1997 al 2012. Tra i suoi progetti figura inoltre il sistema modulare di sedute pubbliche RS, realizzato da Tecno nel 1998 e successivamente diffusosi in numerosi spazi pubblici. Tra gli interventi più recenti figurano diverse stazioni del Grand Paris Express, tra cui Porte Maillot, Pont de Sèvres e Noisy-Champs.