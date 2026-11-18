La duchessa Meghan (45) si era detta «profondamente sconvolta» dopo la diffusione delle notizie. Era già stata informata nel 2018 dalle autorità di sicurezza britanniche su «accuse inquietanti e sconvolgenti» contro suo padre, aveva comunicato la moglie del principe Harry a fine ottobre. Da tempo ha un rapporto difficile con il padre. Thomas Markle non si era recato nel 2018 al matrimonio della figlia nel Regno Unito. Al suo posto, il suocero, l'allora erede al trono Charles, aveva accompagnato Meghan all'altare.