Nuove accuse contro il padre di Meghan Markle: ora anche nelle Filippine
Continuano le indagini su dispositivi sequestrati e nuove prove potrebbero portare ad ulteriori capi d'accusa.
Continuano le indagini su dispositivi sequestrati e nuove prove potrebbero portare ad ulteriori capi d'accusa.
CEBU / LONDRA - Dopo gli Stati Uniti, anche le autorità filippine hanno sporto denuncia contro Thomas Markle, il padre estraniato della duchessa Meghan.
Le denunce penali sono state presentate martedì presso la procura della provincia di Cebu, ha comunicato il portavoce della polizia Allen Rae Co. All'82enne Markle vengono contestati due casi di presunta diffusione, vendita o esportazione di rappresentazioni di abusi sessuali su minori, nonché un caso di possesso di tale materiale.
«L'esame forense degli altri dispositivi digitali è ancora in corso. Ulteriori prove potranno eventualmente essere presentate a sostegno delle denunce penali già depositate o utilizzate per la presentazione di ulteriori denunce penali», ha sottolineato Co.
Le indagini sono state avviate dopo che il figlio di Markle, Thomas Markle Jr., aveva consegnato alle autorità filippine in ottobre quattro scatole contenenti computer, telefoni cellulari, dischi rigidi e vecchie videocassette. I supporti dati sarebbero stati trovati nella precedente abitazione del padre nella provincia di Cebu, circa 600 chilometri a sud della capitale Manila.
«Materiale estremamente inquietante»
All'inizio di novembre la polizia aveva ottenuto un'autorizzazione giudiziaria per l'esame dei dispositivi. Il ministro dell'interno Juanito Victor Remulla ha definito il materiale sequestrato «estremamente inquietante» e ha parlato di rappresentazioni particolarmente scioccanti di atti sessuali.
Anche negli Stati Uniti è in corso un procedimento penale contro di lui. Circa due settimane fa era stato arrestato dall'FBI in Florida e incriminato a livello federale per il presunto possesso di rappresentazioni di abusi sessuali su minori. Durante le perquisizioni di due depositi da lui affittati nei pressi di Los Angeles, gli investigatori avrebbero sequestrato circa 78 oggetti, tra cui negativi fotografici, diapositive e libri che conterrebbero tale materiale.
Braccialetto elettronico tagliato
Markle era stato inizialmente rilasciato dalla custodia cautelare con condizioni e posto agli arresti domiciliari in una struttura assistita in Florida. In tale occasione doveva indossare un braccialetto elettronico alla caviglia. Dopo che, secondo la procura, si era tagliato il braccialetto, è stato nuovamente arrestato il 10 novembre. Da allora si trova in carcere. Markle ha respinto con decisione tutte le accuse.
La duchessa Meghan (45) si era detta «profondamente sconvolta» dopo la diffusione delle notizie. Era già stata informata nel 2018 dalle autorità di sicurezza britanniche su «accuse inquietanti e sconvolgenti» contro suo padre, aveva comunicato la moglie del principe Harry a fine ottobre. Da tempo ha un rapporto difficile con il padre. Thomas Markle non si era recato nel 2018 al matrimonio della figlia nel Regno Unito. Al suo posto, il suocero, l'allora erede al trono Charles, aveva accompagnato Meghan all'altare.