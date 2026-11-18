Un fedelissimo di Eisenkot alla guida della Knesset
Matan Kahana ha ottenuto 66 voti favorevoli e ha promesso di lavorare per il bene di tutto il popolo israeliano
TEL AVIV - La Knesset, il parlamento israeliano, ieri sera ha eletto Matan Kahana, deputato di Yashar (partito centrista fondato da Gadi Eisenkot, capo del blocco del cambiamento alle recenti elezioni nazionali) come presidente con 66 voti favorevoli e 52 contrari, in sostituzione di Amir Ohana, deputato del Likud (il partito del premier Benyamin Netanyahu), dopo oltre sei ore di ostruzionismo da parte dei parlamentari del blocco del primo ministro.
Per essere eletti era sufficiente una maggioranza semplice di 61 suffragi. Kahana ha sconfitto il deputato del Likud Ofir Katz, che ha ottenuto 53 voti, con il sostegno dei quattro partiti del blocco guidato da Eisenkot, insieme ai partiti a maggioranza araba Ra'am e Lista Unita.
Kahana ha promesso di lavorare per il bene di tutto il popolo israeliano, indipendentemente da «religione, razza o genere». Nel suo primo intervento, ha delineato la sua visione per un'alternativa all'approccio del governo uscente alla riforma giudiziaria, affermando di sperare che il prossimo governo «si impegni ad attuare le riforme necessarie al nostro sistema di controlli ed equilibri, attraverso un ampio consenso».
L'uomo di Eisenkot ha affermato che è responsabilità della Knesset allontanarsi dall'«estremismo, dall'odio e dalla divisione» che permeano gli algoritmi delle reti sociali e ha elogiato il leader del suo partito, Eisenkot, che ha definito un uomo di «assoluta integrità, concentrato unicamente sul bene della nazione», e ha ribadito la sua convinzione che «sia il leader in grado di formare un governo che ci unisca».