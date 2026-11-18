Kahana ha promesso di lavorare per il bene di tutto il popolo israeliano, indipendentemente da «religione, razza o genere». Nel suo primo intervento, ha delineato la sua visione per un'alternativa all'approccio del governo uscente alla riforma giudiziaria, affermando di sperare che il prossimo governo «si impegni ad attuare le riforme necessarie al nostro sistema di controlli ed equilibri, attraverso un ampio consenso».

L'uomo di Eisenkot ha affermato che è responsabilità della Knesset allontanarsi dall'«estremismo, dall'odio e dalla divisione» che permeano gli algoritmi delle reti sociali e ha elogiato il leader del suo partito, Eisenkot, che ha definito un uomo di «assoluta integrità, concentrato unicamente sul bene della nazione», e ha ribadito la sua convinzione che «sia il leader in grado di formare un governo che ci unisca».