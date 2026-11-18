Putin guarda al vertice con Trump e Xi: «Grande potenziale beneficio»
Il presidente russo punta al dialogo tra le tre potenze. Critiche alle sanzioni occidentali e appello alla cooperazione economica
SHENZHEN - Il presidente russo Vladimir Putin ripone grandi aspettative nel suo primo incontro a tre con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, in programma giovedì a Shenzhen, nel sud della Cina. Nel suo intervento al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), Putin ha parlato di un «grande potenziale beneficio» derivante dai colloqui. L'obiettivo, ha spiegato, dovrebbe essere quello di trovare un equilibrio tra gli interessi politici, economici e di sicurezza delle tre potenze attraverso la ricerca di compromessi.
Prima dell'arrivo di Trump, il presidente russo ha denunciato l'«egoismo statale» e la «frammentazione dell'economia mondiale», invitando i Paesi a privilegiare la cooperazione. «Partnership invece che isolamento, dialogo e non ultimatum», ha dichiarato. Putin è tornato inoltre a criticare le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia in seguito all'invasione dell'Ucraina.
Secondo il leader del Cremlino, la Russia è ormai il Paese più sanzionato al mondo, ma riesce a resistere alle misure restrittive, mentre l'Occidente finirebbe per danneggiare sé stesso. Putin ha citato in particolare l'Unione europea, che a suo dire perderebbe potenziale economico rinunciando all'energia russa a basso costo. La Germania e gli altri alleati dell'Ucraina puntano invece, attraverso le sanzioni, a fermare la guerra russa, in corso ormai da quasi cinque anni.
Putin si sente in Cina «tra amici»
Nel successivo incontro bilaterale con Xi Jinping, Putin ha ribadito la volontà di costruire un «sistema più giusto per un ordine mondiale». Nonostante un contesto geopolitico complesso, la cooperazione in politica estera tra Russia e Cina, entrambe potenze con diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, continua a funzionare stabilmente sulla scena internazionale, ha affermato. I due presidenti hanno sottolineato lo sviluppo positivo della loro partnership. «Siamo molto felici di essere qui tra amici», ha dichiarato Putin.
Il vertice dell'Apec riunisce 21 economie, tra cui Stati Uniti, Cina e Russia, con l'obiettivo di promuovere il libero commercio e la cooperazione economica nella regione Asia-Pacifico. Pechino intende sfruttare l'appuntamento per rafforzare la propria immagine di partner centrale per l'economia mondiale.
La scelta di Shenzhen come città ospitante ha anche un valore simbolico. Trasformata in zona economica speciale, la città è diventata uno dei principali poli tecnologici della Cina, ospitando aziende di rilievo internazionale come Huawei, Tencent e il produttore di veicoli elettrici BYD. Un esempio della trasformazione economica del Paese che Pechino punta a mettere in evidenza durante il vertice.