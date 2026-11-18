Secondo il leader del Cremlino, la Russia è ormai il Paese più sanzionato al mondo, ma riesce a resistere alle misure restrittive, mentre l'Occidente finirebbe per danneggiare sé stesso. Putin ha citato in particolare l'Unione europea, che a suo dire perderebbe potenziale economico rinunciando all'energia russa a basso costo. La Germania e gli altri alleati dell'Ucraina puntano invece, attraverso le sanzioni, a fermare la guerra russa, in corso ormai da quasi cinque anni.

Putin si sente in Cina «tra amici»

Nel successivo incontro bilaterale con Xi Jinping, Putin ha ribadito la volontà di costruire un «sistema più giusto per un ordine mondiale». Nonostante un contesto geopolitico complesso, la cooperazione in politica estera tra Russia e Cina, entrambe potenze con diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU, continua a funzionare stabilmente sulla scena internazionale, ha affermato. I due presidenti hanno sottolineato lo sviluppo positivo della loro partnership. «Siamo molto felici di essere qui tra amici», ha dichiarato Putin.