Il ponte di Crimea sarebbe parzialmente crollato dopo un attacco ucraino
Immagini diffuse sui social mostrerebbero il cedimento di parte della struttura. Le autorità russe confermano l'attacco, ma non i danni
Immagini diffuse sui social mostrerebbero il cedimento di parte della struttura. Le autorità russe confermano l'attacco, ma non i danni
MOSCA - Il ponte costruito dalla Russia per collegare il proprio territorio alla penisola di Crimea sarebbe stato parzialmente distrutto in seguito a un attacco aereo ucraino. La notizia emerge da resoconti non ufficiali e da alcune fotografie diffuse sui canali Telegram ucraini, che sembrerebbero mostrare il crollo dell'arco del ponte stradale e di una parte della carreggiata.
Le immagini sono circolate anche sui social media. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha condiviso una delle fotografie sulla piattaforma X. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali sull'entità dei danni alla struttura.
The main road span of the Crimean bridge has been destroyed by Ukrainian drones/cruise missiles. Currently laying in a twisted heap in the Kerch Strait, blocking the ship lane. https://t.co/mKCaKAjPSZ— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2026
Le autorità russe che controllano la Crimea hanno confermato un nuovo attacco contro il ponte, senza però precisare se abbia provocato cedimenti strutturali. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale russa Tass, il traffico automobilistico sul collegamento è stato sospeso.
Non si tratta del primo attacco contro questa infrastruttura, considerata strategica per la Russia. Già nella notte tra domenica e lunedì, le forze ucraine avevano colpito il ponte, provocando danni che sembravano emergere dalle immagini diffuse successivamente.
Last night, the Kerch Bridge, a symbol of occupation and Russian aggression against Ukraine, sustained critical damage during a powerful combined missile and drone attack. The photo shows a Flamingo cruise missile a second before striking the Kerch Bridge. https://t.co/eCp98uiisn— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026
Il collegamento rappresenta un'infrastruttura fondamentale tra la terraferma russa e la Crimea, penisola ucraina annessa da Mosca nel 2014. Accanto al ponte stradale corre anche un ponte ferroviario, che garantisce un ulteriore collegamento con il territorio russo.