MOSCA - Il ponte costruito dalla Russia per collegare il proprio territorio alla penisola di Crimea sarebbe stato parzialmente distrutto in seguito a un attacco aereo ucraino. La notizia emerge da resoconti non ufficiali e da alcune fotografie diffuse sui canali Telegram ucraini, che sembrerebbero mostrare il crollo dell'arco del ponte stradale e di una parte della carreggiata.