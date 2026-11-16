Il Papa lascia il Perù: «Mi sono sentito a casa»
Si conclude la storica visita di Leone XIV in Sudamerica: 15 milioni di persone incontrate in 11 giorni. Gli appelli per i diritti umani e contro gli abusi.
LIMA - «Grazie Perù, mi sono sentito a casa. Che Dio ti benedica». Con queste parole, pronunciate con commozione al termine della Messa nella spianata di Las Palmas, a Lima, Papa Leone XIV ha concluso la sua storica visita in Sudamerica. Un viaggio di grande impatto religioso, sociale e politico, che ha visto il Pontefice accolto ovunque da folle entusiaste.
In undici giorni, il Papa ha attraversato tre Paesi, Uruguay, Argentina e Perù, visitando dieci città e incontrando, secondo le stime, circa 15 milioni di persone. La celebrazione conclusiva, davanti a un milione e mezzo di fedeli, si è svolta nello stesso luogo in cui Papa Francesco, primo pontefice sudamericano della storia, aveva celebrato Messa nel gennaio del 2018. Un richiamo simbolico al predecessore, sulle cui orme Leone XIV ha voluto impostare la propria missione.
Il viaggio ha rappresentato anche una prova fisica impegnativa per il Pontefice. Nonostante le temperature spesso superiori ai 30 gradi e le altitudini elevate, con una Messa celebrata ieri sulle Ande a oltre 3'000 metri, Leone XIV ha affrontato gli impegni in buone condizioni fisiche. Un elemento significativo considerando che, poco più di un mese fa, era stato sottoposto a un intervento chirurgico al polmone per l'asportazione di un tumore.
Al centro della visita anche i temi sociali. Di fronte a leader politici come il presidente argentino Javier Milei e la presidente peruviana Keiko Fujimori, il Papa ha rivolto la propria attenzione alle persone più vulnerabili: giovani disoccupati, famiglie povere e anziani soli. Ha inoltre esortato i governi a seguire la Dottrina sociale della Chiesa. A Chiclayo, sua ex diocesi, ha chiesto maggiore rispetto per i diritti umani, la tutela dell'ambiente e la protezione degli immigrati e delle popolazioni native dell'Amazzonia. Non ha evitato il tema degli abusi commessi da esponenti del clero, sollecitando la Chiesa a «un impegno più deciso» per contrastarli. La risposta, ha sottolineato, deve essere quella che darebbe Gesù: «Con verità, giustizia, perdono e riparazione».
Nel corso dei suoi interventi, Leone XIV ha ribadito anche la visione della Chiesa sulla famiglia, definendola come l'unione tra un uomo e una donna, dalla quale scaturiscono «la maternità e la paternità, la figliolanza e la fraternità». Allo stesso tempo, ha condannato con fermezza «il persistere della mentalità machista», che si manifesta negli abusi e nelle violenze contro le donne. Da qui il suo appello: «Valorizziamo le donne! Proteggiamo e rispettiamo le bambine!». Un messaggio che chiude una visita segnata da grandi manifestazioni di partecipazione popolare e da ripetuti richiami alla giustizia sociale.