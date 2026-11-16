Il viaggio ha rappresentato anche una prova fisica impegnativa per il Pontefice. Nonostante le temperature spesso superiori ai 30 gradi e le altitudini elevate, con una Messa celebrata ieri sulle Ande a oltre 3'000 metri, Leone XIV ha affrontato gli impegni in buone condizioni fisiche. Un elemento significativo considerando che, poco più di un mese fa, era stato sottoposto a un intervento chirurgico al polmone per l'asportazione di un tumore.

Al centro della visita anche i temi sociali. Di fronte a leader politici come il presidente argentino Javier Milei e la presidente peruviana Keiko Fujimori, il Papa ha rivolto la propria attenzione alle persone più vulnerabili: giovani disoccupati, famiglie povere e anziani soli. Ha inoltre esortato i governi a seguire la Dottrina sociale della Chiesa. A Chiclayo, sua ex diocesi, ha chiesto maggiore rispetto per i diritti umani, la tutela dell'ambiente e la protezione degli immigrati e delle popolazioni native dell'Amazzonia. Non ha evitato il tema degli abusi commessi da esponenti del clero, sollecitando la Chiesa a «un impegno più deciso» per contrastarli. La risposta, ha sottolineato, deve essere quella che darebbe Gesù: «Con verità, giustizia, perdono e riparazione».