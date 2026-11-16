Cyberattacchi ai supermercati: l'UE punta il dito contro l'Iran
Frigoriferi sabotati a distanza e alimenti deteriorati in diversi Paesi europei, tra cui la Svizzera. Parigi accusa i Guardiani della Rivoluzione, mentre Teheran respinge ogni responsabilità.
Frigoriferi sabotati a distanza e alimenti deteriorati in diversi Paesi europei, tra cui la Svizzera. Parigi accusa i Guardiani della Rivoluzione, mentre Teheran respinge ogni responsabilità.
BRÜSSEL - L'Unione europea prepara nuove sanzioni contro l'Iran dopo una serie di attacchi informatici che hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione di supermercati e aziende alimentari in diversi Paesi europei. Lo ha annunciato la responsabile della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, al termine di una riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles. Secondo Kallas, i recenti episodi dimostrano che i Paesi europei non sono fuori dalla portata di Teheran.
Le nuove misure punitive si aggiungerebbero alle sanzioni già in vigore nei confronti dell'Iran, adottate in relazione al programma nucleare, alle gravi violazioni dei diritti umani e alle restrizioni della libertà di navigazione. Kallas non ha tuttavia precisato quali persone o entità potrebbero essere colpite dagli ulteriori provvedimenti.
Gli attacchi informatici hanno consentito agli aggressori di aumentare a distanza la temperatura di frigoriferi e congelatori, provocando il deterioramento delle merci conservate. I sabotaggi hanno interessato supermercati e aziende del settore alimentare in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Svezia e Germania.
La Francia ritiene l'Iran responsabile degli attacchi
All'inizio della scorsa settimana, le autorità francesi hanno attribuito la responsabilità dei cyberattacchi ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha denunciato un'operazione di portata e aggressività senza precedenti. «Si tratta del primo attacco informatico su larga scala a fini di sabotaggio sul territorio francese, e rappresenta una grave violazione degli interessi della nazione e della sicurezza delle cittadine e dei cittadini francesi», ha dichiarato.
Teheran ha respinto le accuse francesi. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri iraniano le ha definite un «passo irresponsabile e ridicolo», sostenendo che danneggerebbero la reputazione del Paese e comprometterebbero le sue relazioni con altri Stati.
Resta da chiarire contro chi saranno indirizzate le nuove sanzioni europee. I Guardiani della Rivoluzione iraniani sono infatti già oggetto di misure punitive da parte dell'Unione europea e sono già classificati come organizzazione terroristica.