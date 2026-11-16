Cyberattacchi ai supermercati: l'UE punta il dito contro l'Iran

Gli attacchi informatici hanno consentito agli aggressori di aumentare a distanza la temperatura di frigoriferi e congelatori, provocando il deterioramento delle merci conservate. I sabotaggi hanno interessato supermercati e aziende del settore alimentare in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Belgio, Svezia e Germania.

La Francia ritiene l'Iran responsabile degli attacchi

All'inizio della scorsa settimana, le autorità francesi hanno attribuito la responsabilità dei cyberattacchi ai Guardiani della Rivoluzione iraniani. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha denunciato un'operazione di portata e aggressività senza precedenti. «Si tratta del primo attacco informatico su larga scala a fini di sabotaggio sul territorio francese, e rappresenta una grave violazione degli interessi della nazione e della sicurezza delle cittadine e dei cittadini francesi», ha dichiarato.