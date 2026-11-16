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Strangolò i suoi tre figli, la madre tornerà a processo

Dopo il mancato verdetto della giuria, Lindsay C. dovrà affrontare un nuovo processo. La difesa sostiene che soffrisse di una grave psicosi post-partum.
Strangolò i suoi tre figli, la madre tornerà a processo
AFP
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Strangolò i suoi tre figli, la madre tornerà a processo
Dopo il mancato verdetto della giuria, Lindsay C. dovrà affrontare un nuovo processo. La difesa sostiene che soffrisse di una grave psicosi post-partum.

NEW YORK - Il caso di Lindsay C., la madre statunitense accusata di aver strangolato i suoi tre figli con delle fasce da fitness, tornerà davanti alla giustizia. Secondo quanto riportato da diversi media americani, un giudice ha fissato provvisoriamente al 29 marzo l'inizio di un secondo processo. Il primo procedimento si era concluso senza una sentenza, dopo che i dodici giurati non erano riusciti a raggiungere un verdetto unanime.

La tragedia risale al gennaio 2023, quando la donna, oggi 36enne, uccise i suoi tre bambini, di 5 anni, 3 anni e appena 8 mesi, nel seminterrato della propria abitazione. Prima dei fatti aveva chiesto al marito, padre dei piccoli, di uscire per acquistare la cena e alcuni medicinali. Secondo quanto emerso in tribunale, dopo aver strangolato i figli, Lindsay C. si era procurata delle ferite da taglio e si era gettata da una finestra della casa nel tentativo di togliersi la vita. Sopravvissuta alla caduta, da allora si trova su una sedia a rotelle.

Durante il primo processo, l'accusa aveva chiesto una condanna per omicidio, mentre la difesa aveva invocato l'incapacità di intendere e di volere. Secondo i legali, la donna era sottoposta a un'eccessiva somministrazione di farmaci e soffriva di una grave psicosi post-partum. Nonostante sette giorni di deliberazioni, la giuria non era riuscita a trovare un accordo, rendendo necessario un nuovo procedimento.

STATI UNITI
Respinta l'archiviazione per la donna che uccise i suoi tre figli

Responsabile penalmente o no?
Il processo aveva attirato una notevole attenzione mediatica e alimentato un acceso dibattito pubblico. La 36enne non contesta di aver ucciso i propri figli: il nodo centrale è stabilire se, al momento dei fatti, fosse penalmente responsabile delle sue azioni. La difesa sostiene che soffrisse di una grave psicosi post-partum, una rara condizione psichiatrica che può manifestarsi dopo il parto ed essere accompagnata da deliri e perdita del contatto con la realtà. Il caso ha inoltre riportato l'attenzione sulla salute mentale delle madri nel periodo successivo alla nascita di un figlio.

Un singolo giurato probabilmente contrario all'assoluzione
Prima della conclusione del procedimento si era verificata un'insolita situazione all'interno della giuria. Secondo quanto riferito da diversi suoi membri, undici dei dodici giurati si erano espressi a favore dell'assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Soltanto uno si sarebbe opposto. L'assenza dell'unanimità richiesta ha impedito di raggiungere un verdetto, lasciando aperta la questione della responsabilità penale della donna, che dovrà ora essere nuovamente esaminata in tribunale.

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