Strangolò i suoi tre figli, la madre tornerà a processo

Responsabile penalmente o no?

Il processo aveva attirato una notevole attenzione mediatica e alimentato un acceso dibattito pubblico. La 36enne non contesta di aver ucciso i propri figli: il nodo centrale è stabilire se, al momento dei fatti, fosse penalmente responsabile delle sue azioni. La difesa sostiene che soffrisse di una grave psicosi post-partum, una rara condizione psichiatrica che può manifestarsi dopo il parto ed essere accompagnata da deliri e perdita del contatto con la realtà. Il caso ha inoltre riportato l'attenzione sulla salute mentale delle madri nel periodo successivo alla nascita di un figlio.

Un singolo giurato probabilmente contrario all'assoluzione

Prima della conclusione del procedimento si era verificata un'insolita situazione all'interno della giuria. Secondo quanto riferito da diversi suoi membri, undici dei dodici giurati si erano espressi a favore dell'assoluzione per incapacità di intendere e di volere. Soltanto uno si sarebbe opposto. L'assenza dell'unanimità richiesta ha impedito di raggiungere un verdetto, lasciando aperta la questione della responsabilità penale della donna, che dovrà ora essere nuovamente esaminata in tribunale.