GUERRA IN UCRAINA
Intercettati 321 droni ucraini: erano diretti verso Mosca
Il sindaco Sergej Sobjanin: «Distrutta la maggior parte degli 800 droni circa lanciati contro la regione».
AFP
Immagine di archivio
Fonte Ats Ans
Intercettati 321 droni ucraini: erano diretti verso Mosca
Il sindaco Sergej Sobjanin: «Distrutta la maggior parte degli 800 droni circa lanciati contro la regione».
MOSCA - Le difese aeree russe hanno intercettato durante la notte 321 droni ucraini diretti verso Mosca. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin.
Secondo quanto riferisce l'agenzia Afp, il primo cittadino ha comunicato su Telegram che le difese aeree russe hanno distrutto la maggior parte dei circa 800 droni lanciati contro la regione di Mosca.
«321 droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca», ha precisato Sobjanin nel suo messaggio.
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