Non ci sono indicazioni che l'interruzione dei sistemi sia un cyberattacco,o ha detto un portavoce di United Airlines citando alcune fonti. «Stiamo risolvendo un problema tecnico che riguarda i voli in partenza. Non c'è alcun impatto sui voli in corso», ha messo in evidenza United Airlines.

Il problema è stato risolto dopo alcune ore, ha riferito in seguito la compagnia aerea, parlando di una perdita di connessione ai sistemi di pesatura.