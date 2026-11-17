United Airlines: interruzione nei suoi sistemi per alcune ore
Nuovi disagi per il traffico aereo statunitense
NEW YORK - Nuovi disagi per il trasporto aereo americano. United Airlines segnala un'interruzione generalizzata dei suoi sistemi.
«Ci scusiamo per l'inconveniente. Siamo a conoscenza dell'interruzione del sistema su vasta scala e i nostri team si stanno impegnando al massimo per ripristinare il corretto funzionamento nel minor tempo possibile», mette in evidenza United Airlines su X.
Non ci sono indicazioni che l'interruzione dei sistemi sia un cyberattacco,o ha detto un portavoce di United Airlines citando alcune fonti. «Stiamo risolvendo un problema tecnico che riguarda i voli in partenza. Non c'è alcun impatto sui voli in corso», ha messo in evidenza United Airlines.
Il problema è stato risolto dopo alcune ore, ha riferito in seguito la compagnia aerea, parlando di una perdita di connessione ai sistemi di pesatura.