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Problemi tecnici per Apple
Coinvolti App Store, Music e iCloud.
IMAGO / CFOTO
Fonte Ats Ans
Problemi tecnici per Apple
Coinvolti App Store, Music e iCloud.
NEW YORK - Apple segnala problemi che interessano alcuni dei suoi servizi, tra cui AppleCare, App Store e Apple Music. Disguidi sono stati riscontrati anche per gli account iCloud.
È quanto emerge dalla pagina ufficiale di Apple dedicata allo stato dei sistemi, attraverso la quale la società informa gli utenti di eventuali malfunzionamenti dei propri servizi.
Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'entità dei disservizi o sulle tempistiche previste per il ripristino del normale funzionamento.
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