I funzionari americani hanno interpretato le informazioni di intelligence come un segnale di una preoccupante propensione dell'Iran all'escalation, riporta Cnn. L'intelligence indica che Teheran sta pianificando attivamente possibili attacchi all'interno del territorio americano, anche se al momento non ci sono indicazioni che sia stata presa una decisione di procedere. Nell'ultima settimana si sono tenute varie riunioni per discutere di come affrontare la minaccia.

I complotti iraniani nei confronti di funzionari americani si susseguono dal primo mandato di Donald Trump, finito in prima persona al centro di un piano, e sono concentrati alla ricerca di occasioni per uccidere funzionari statunitensi durante i loro viaggi all'estero. Rientrando dal vertice Nato nei mesi scorsi, il presidente è stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano l'aereo presidenziale regalato dal Qatar inadeguato.