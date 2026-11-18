Nvidia batte le attese su utili e ricavi nel terzo trimestre
Il caso Huang ha scosso la società, ma «le attività proseguono normalmente», spiega la Ceo ad interim Colette Kress
NEW YORK - Nvidia, la società attiva nel settore dei semiconduttori scossa dalle vicende attorno al suo ex Ceo Jensen Huang, chiude il terzo trimestre con profitti e ricavi oltre le stime, nei primi conti dopo l'uscita del direttore generale: gli utili per azione si attestano a 2,68 dollari (2,25 franchi al cambio attuale) contro le attese a 2,48 dollari, su un fatturato di 115,84 miliardi a fronte dei 109,10 miliardi previsti.
Il margine lordo si attesta al 74,9% contro 74%. Il titolo ieri sera nelle contrattazioni after-hours segnava un rialzo del 2,3%.
L'utile netto, nel complesso, è salito a 65,3 miliardi di dollari, in scia al segmento più importante, quello dei centri di dati, dove Nvidia ha riportato vendite per 107,6 miliardi (+110% su base annua). Guardando al futuro, l'azienda prevede per il trimestre in corso un fatturato di 130 miliardi di dollari, circa il 4% in più rispetto alle stime di Wall Street.
Gli investitori sono concentrati soprattutto su come potrà evolvere Nvidia senza Huang, dimessosi giovedì, in seguito alla rivelazione di relazioni con due donne: una dipendente dell'azienda e un'altra persona sospettata dalle autorità statunitensi di essere una spia cinese.
La questione principale è se la crescita vertiginosa delle vendite continuerà e se la Ceo ad interim, Colette Kress, riuscirà a placare le preoccupazioni di Wall Street sulle difficoltà all'orizzonte e a rassicurare gli investitori sulla stabilità futura. Nell'ultimo mese, le azioni di Nvidia hanno registrato un calo del 30%: l'azienda, che ancora a inizio ottobre vantava una capitalizzazione di mercato superiore ai 5000 miliardi di dollari, vale oggi 3700 miliardi, cedendo ad Apple il primato di società quotata di maggior valore di borsa al mondo.
Kress ha rialzato le stime di crescita dei ricavi per il prossimo anno fiscale, portandole da circa il 70% al 75%. «Le nostre prospettive tengono conto della prontezza dei centri di dati, della solidità e della persistenza della domanda da parte dei clienti finali, nonché dell'accesso al capitale di cui dispongono i nostri clienti», ha osservato durante la conferenza telefonica con gli investitori.
Kress ha precisato che «le attività proseguono normalmente» e che tutti i fornitori e partner supportano l'azienda al 100%. La Ceo ad interim ha affermato che i vertici di Tsmc, il colosso mondiale taiwanese leader nella produzione di chip a contratto, hanno visitato gli uffici dell'azienda in settimana e sono «pienamente impegnati» nel supportare la transizione.
Kress ha ribadito l'impegno a mantenere i dipendenti e a seguire la strada pluriennale fissata dal gruppo, nonostante la ricerca di un nuovo direttore.
Intanto ieri sera si è appreso che la Securities and Exchange Commission (Sec, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza dei mercati finanziari) sta indagando sull'azienda. La mossa, ha riferito il quotidiano newyorchese The Wall Street Journal, aggrava la posizione della compagnia: non è ancora chiaro quale sia il suo oggetto specifico, ma, secondo alcune fonti, gli accertamenti riguardano anche l'eventualità che le comunicazioni dell'azienda abbiano tratto in inganno gli investitori.