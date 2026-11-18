Kress ha precisato che «le attività proseguono normalmente» e che tutti i fornitori e partner supportano l'azienda al 100%. La Ceo ad interim ha affermato che i vertici di Tsmc, il colosso mondiale taiwanese leader nella produzione di chip a contratto, hanno visitato gli uffici dell'azienda in settimana e sono «pienamente impegnati» nel supportare la transizione.