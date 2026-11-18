Le denunce sarebbero supportate da documenti, messaggi, fotografie e referti medici. Il giudice istruttore ha escluso di attribuire alle denuncianti la condizione di testimoni protetti. E ha respinto la parte della querela relativa ai presunti reati di tratta di esseri umani e violazione dei diritti dei lavoratori.

La decisione arriva dopo l'archiviazione di una prima denuncia presentata il 5 gennaio 2026 da Women's Link Worldwide alla Procura dell'Audiencia Nacional, poiché la Procura aveva sostenuto che i tribunali spagnoli non avessero giurisdizione per indagare fatti avvenuti interamente all'estero e considerato che le denuncianti non sono cittadine spagnole e Iglesias non risiede in Spagna.