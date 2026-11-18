Aperta inchiesta su Julio Iglesias per violenza sessuale
Il cantante dovrà comparire in aula il 3 febbraio
MADRID - Il giudice istruttore dell'Audiencia Nacional (l'unica corte spagnola con giurisdizione sull'intero territorio nazionale), Antonio Pina, ha ammesso la querela contro il cantante Julio Iglesias per presunti reati contro la libertà sessuale, lesioni e trattamento degradante e lo ha convocato a comparire il prossimo 3 febbraio, informa il tribunale.
Il magistrato ha riconosciuto la competenza della giustizia spagnola a indagare, dopo che la procura ha modificato la propria posizione sulla vicenda, inizialmente archiviata per mancanza di collegamenti con la Spagna. Il giudice ha accolto in parte la denuncia presentata da due ex dipendenti del cantante, attraverso l'organizzazione Women's Link Worldwide.
Quest'ultima è un'organizzazione non governativa che, attraverso canali legali, promuove un cambiamento sociale a favore dei diritti delle donne e delle ragazze, in particolare di quelle che subiscono molteplici forme di disuguaglianza.
Julio Iglesias, 83 anni, uno degli artisti latini più celebri a livello globale, con oltre 300 milioni di album venduti, ha in precedenza respinto le accuse, definendole «assolutamente false».
Il giudice istruttore ha disposto l'audizione delle sue due ex dipendenti, identificate con i nomi di fantasia Rebeca e Laura, per tutelarne l'identità, per il prossimo 3 febbraio 2027.
Nell'ordinanza, si afferma che le testimonianze delle querelanti costituiscono «un principio di prova dei fatti che giustifica l'avvio dell'indagine penale». L'indagine riguarda fatti avvenuti nel 2021, nelle residenze del cantante nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas.
Le due donne - una collaboratrice domestica, l'altra fisioterapista - denunciano presunti rapporti sessuali non consensuali, violenze psicologiche, umiliazioni in un ambiente di controllo e intimidazione, mentre lavoravano nelle proprietà del cantante. La vicenda è emersa a seguito di un'inchiesta giornalistica di elDiario.es in collaborazione con Univision Noticias, che hanno raccolto le testimonianze di Rebeca e Laura e contattato 15 ex dipendenti del cantante.
Le denunce sarebbero supportate da documenti, messaggi, fotografie e referti medici. Il giudice istruttore ha escluso di attribuire alle denuncianti la condizione di testimoni protetti. E ha respinto la parte della querela relativa ai presunti reati di tratta di esseri umani e violazione dei diritti dei lavoratori.
La decisione arriva dopo l'archiviazione di una prima denuncia presentata il 5 gennaio 2026 da Women's Link Worldwide alla Procura dell'Audiencia Nacional, poiché la Procura aveva sostenuto che i tribunali spagnoli non avessero giurisdizione per indagare fatti avvenuti interamente all'estero e considerato che le denuncianti non sono cittadine spagnole e Iglesias non risiede in Spagna.
Le due ex dipendenti hanno quindi presentato una nuova querela all'Audiencia Nacional nel settembre scorso quando il procedimento è stato assegnato al giudice Pina. Un passaggio decisivo è avvenuto il 14 ottobre, quando il pubblico ministero Vicente Gonzalez Mota ha sostenuto, in un nuovo parere, che la giustizia spagnola è competente a indagare.