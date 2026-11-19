Venerdì 20 novembre

Alle 17 apre il villaggio di Ascona al Lake Dome, mentre in Piazza Ascona è in programma, sempre alle 17, l'inaugurazione. Dalle 17.30 e fino alle 02.00 il Lake Dome ospita il Social Dome con i dj Yan Kings e Matt Petrone. A Locarno, al Raiffeisen Pavilion, si parte alle 18 con DJ Kommy e il dj set firmato Radio Ticino; alle 22.30 è la volta del Party 2000 con special guest i Sonohra, mentre a mezzanotte tornano in consolle DJ Matteo e Kommy per un altro dj set di Radio Ticino.

Sabato 21 novembre

Spazio ai più piccoli a Locarno, dove dalle 14.00 alle 17.00 il Kids igloo propone "Candeline magiche Kids" con 4supermamme. Ad Ascona, al Lake Dome, dalle 17.30 alle 02.00 è in programma il Disco Dome con DJ Yan Kings. Al Raiffeisen Pavilion di Locarno la serata si apre alle 18 con DJ Kommy (dj set by Radio Ticino), prosegue alle 22 con DJ Tote, sempre per Radio Ticino, e alle 23 con DJ Matrix; a mezzanotte di nuovo DJ Tote.