Qui puoi chiedere aiuto: arrivano le «cassette arancioni»
Un progetto per dare voce a chi vive situazioni di difficoltà o violenza. L'iniziativa sarà presentata il 27 novembre a Cadenazzo, durante una conferenza pubblica aperta a tutti.
Un progetto per dare voce a chi vive situazioni di difficoltà o violenza. L'iniziativa sarà presentata il 27 novembre a Cadenazzo, durante una conferenza pubblica aperta a tutti.
CADENAZZO - Offrire a chi vive una situazione di difficoltà o di violenza uno strumento concreto per chiedere aiuto e trovare ascolto. È questo l'obiettivo del progetto delle «cassette arancioni», al centro di una conferenza pubblica organizzata dall'associazione MI-TI-CI Against Abuse, in programma venerdì 27 novembre 2026, alle 20, nella Sala del Consiglio comunale del Municipio di Cadenazzo.
L'incontro, intitolato «Quando l'ascolto diventa responsabilità - Le cassette arancioni. Un progetto concreto per dare voce a chi ha bisogno di aiuto», sarà l'occasione per presentare un'iniziativa che punta a facilitare le richieste di sostegno da parte delle persone in difficoltà.
Al centro del progetto ci sono le cassette arancioni, pensate come uno strumento per dare voce a chi ha bisogno di aiuto e favorire un primo contatto con una rete di sostegno. L'obiettivo è creare nuove opportunità di ascolto, affinché chi si trova in una situazione delicata possa avvicinarsi ai servizi e agli interlocutori competenti.
L'importanza di una rete sul territorio
La conferenza affronterà anche il ruolo delle istituzioni, delle associazioni, dei servizi e della cittadinanza nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle persone in difficoltà.
Secondo gli organizzatori, l'ascolto rappresenta spesso un primo passo fondamentale, ma per trasformarlo in un aiuto concreto occorrono strumenti adeguati, sensibilità e una rete di interlocutori in grado di accogliere le richieste e indirizzare le persone verso i servizi competenti.
Con l'incontro di Cadenazzo, MI-TI-CI Against Abuse intende quindi promuovere una riflessione pubblica sulla responsabilità condivisa e sull'importanza della collaborazione tra le diverse realtà del territorio.
La conferenza è aperta a tutta la popolazione e l'ingresso è libero.