Al centro del progetto ci sono le cassette arancioni, pensate come uno strumento per dare voce a chi ha bisogno di aiuto e favorire un primo contatto con una rete di sostegno. L'obiettivo è creare nuove opportunità di ascolto, affinché chi si trova in una situazione delicata possa avvicinarsi ai servizi e agli interlocutori competenti.

L'importanza di una rete sul territorio

La conferenza affronterà anche il ruolo delle istituzioni, delle associazioni, dei servizi e della cittadinanza nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle persone in difficoltà.