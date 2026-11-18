«Il momento era semi-ottimale», ha commentato un operatore citato dall'agenzia Awp. Nelle attuali circostanze, gli investitori acquistano obbligazioni di questo genere soltanto se offrono condizioni particolarmente vantaggiose. La scelta di sospendere l'operazione è stata accolta positivamente. «L'annullamento è stata un'ottima decisione», ha osservato un intermediario.

Sul mercato obbligazionario la giornata di oggi è rimasta per il resto caratterizzata da scambi relativamente tranquilli. La rinuncia temporanea del Canton Ticino all'emissione è stata il principale argomento di discussione.