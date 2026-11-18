Il prestito obbligazionario ticinese da 100 milioni è rinviato al 2027
La scelta di sospendere l'operazione è stata accolta positivamente dagli operatori del settore
BELLINZONA - Il Canton Ticino rinvia al prossimo anno il progetto di emissione di un prestito obbligazionario da 100 milioni di franchi. La decisione è stata presa oggi, stando a quanto riferito da operatori finanziari del ramo, dopo aver valutato le condizioni non particolarmente favorevoli sul mercato elvetico delle obbligazioni.
L'operazione prevedeva la raccolta della somma in questione con una scadenza di 23 anni. Malgrado esista una domanda per titoli di questo tipo, la tempistica scelta per l'emissione è stata giudicata poco opportuna dagli addetti ai lavori.
«Il momento era semi-ottimale», ha commentato un operatore citato dall'agenzia Awp. Nelle attuali circostanze, gli investitori acquistano obbligazioni di questo genere soltanto se offrono condizioni particolarmente vantaggiose. La scelta di sospendere l'operazione è stata accolta positivamente. «L'annullamento è stata un'ottima decisione», ha osservato un intermediario.
Sul mercato obbligazionario la giornata di oggi è rimasta per il resto caratterizzata da scambi relativamente tranquilli. La rinuncia temporanea del Canton Ticino all'emissione è stata il principale argomento di discussione.