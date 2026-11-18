Rincari Arcobaleno, Sciopero per il clima chiede risposte al Governo
I giovani denunciano il rischio che i rincari penalizzino le fasce più vulnerabili e ostacolino gli obiettivi climatici ticinesi.
BELLINZONA - Quanto costano realmente i trasporti pubblici e quali alternative esistono agli aumenti tariffari? Sciopero per il clima Ticino chiede al Consiglio di Stato di fare chiarezza sui rincari Arcobaleno, che entreranno in vigore il 13 dicembre 2026. Attraverso un atto parlamentare promosso da Yannick Demaria (GISO), deputato in Gran Consiglio e membro del coordinamento del movimento, vengono sollevati interrogativi sui costi degli aumenti, sul finanziamento pubblico e sulla compatibilità delle nuove tariffe con gli obiettivi climatici cantonali.
Gli aumenti previsti
Dal 13 dicembre i biglietti singoli interi di seconda classe aumenteranno di circa il 7,7%, mentre l'abbonamento annuale giovani per tutte le zone passerà da 1'268 a 1'290 franchi.
Secondo Sciopero per il clima, i rincari rischiano di aggravare il costo della vita e rendere meno accessibile il trasporto pubblico, proprio mentre si invita la popolazione a ridurre l'uso dell'automobile.
A preoccupare sono soprattutto le conseguenze per i giovani, ai quali era destinato il 53,6% degli abbonamenti annuali Arcobaleno venduti nel 2025. Il peso degli aumenti è inoltre maggiore per chi vive nelle regioni periferiche e deve attraversare più zone tariffarie.
«Rincarare un servizio indispensabile per studiare e lavorare significa aggravare una situazione già precaria. Una scelta tanto più incomprensibile da parte di un Cantone che chiede alla popolazione di privilegiare il trasporto pubblico per proteggere il clima», afferma Demaria.
La questione climatica
Il movimento richiama anche il peso ambientale della mobilità: in Ticino i trasporti rappresentano circa il 26% del consumo energetico complessivo, mentre a livello nazionale nel 2024 il settore era responsabile del 33,5% delle emissioni di gas serra, escluso il traffico aereo e navale internazionale.
«Aumentarne il prezzo indebolisce uno degli strumenti necessari a questo cambiamento: gli obiettivi climatici devono orientare anche le decisioni tariffarie», sottolinea Nicola Terzaghi, membro del coordinamento di Sciopero per il clima Ticino.
Le domande al Consiglio di Stato
Il movimento chiede al Governo di chiarire quali costi giustifichino i rincari, quale sia l'incidenza delle scelte cantonali di finanziamento e quali alternative siano state valutate. Vuole inoltre sapere quali risorse servirebbero per evitare gli aumenti e se questi siano compatibili con gli obiettivi climatici cantonali.
L'obiettivo dichiarato va oltre il mantenimento delle tariffe attuali: Sciopero per il clima propone una progressiva riduzione dei prezzi fino alla gratuità del trasporto pubblico.
Il precedente del Sorvegliante dei prezzi
Il movimento cita l'intervento del Sorvegliante dei prezzi, che ha permesso di dimezzare da 200 a 100 franchi l'aumento previsto per l'abbonamento generale adulti di seconda classe. Un precedente che, pur riguardando un titolo diverso da Arcobaleno, dimostrerebbe l'importanza di verificare i margini per contenere i rincari.
La mobilitazione del 20 novembre
Sciopero per il clima annuncia infine la partecipazione alla mobilitazione del 20 novembre contro l'austerità e il riarmo, chiedendo maggiori investimenti nella formazione, nei servizi pubblici e nella giustizia climatica.