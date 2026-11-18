Le domande al Consiglio di Stato

Il movimento chiede al Governo di chiarire quali costi giustifichino i rincari, quale sia l'incidenza delle scelte cantonali di finanziamento e quali alternative siano state valutate. Vuole inoltre sapere quali risorse servirebbero per evitare gli aumenti e se questi siano compatibili con gli obiettivi climatici cantonali.