Natale in Piazza: luci, mercatini e una nuova pista sul lago a Lugano
Il centro di Lugano si trasforma con eventi, spettacoli e attrazioni per tutte le età durante le feste.
Il centro di Lugano si trasforma con eventi, spettacoli e attrazioni per tutte le età durante le feste.
LUGANO - Il Natale torna ad animare le piazze e le vie di Lugano. Da giovedì 26 novembre a domenica 10 gennaio, la città ospiterà una nuova edizione di Natale in Piazza, tra mercatini, chalet gastronomici, installazioni luminose, concerti e attività per tutta la famiglia. La grande novità di quest'anno sarà il LAC Winter Village, con una pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Luini, affacciata sul lago.
Il programma prenderà il via giovedì 26 novembre con la tradizionale accensione del grande albero di Piazza della Riforma. Il giorno successivo sarà invece inaugurata la nuova pista di pattinaggio del LAC. Due appuntamenti che daranno il via a oltre sei settimane di festeggiamenti.
Giovedì 26 novembre si accende il grande albero
Il primo appuntamento è fissato alle 17.30 in Piazza della Riforma, dove Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini, conduttori di «Casa Svizzera» della RSI, accompagneranno il pubblico verso il tradizionale conto alla rovescia.
Dopo i saluti del sindaco Michele Foletti e del vicesindaco Roberto Badaracco, alle 18 si accenderà il grande albero di Natale, dando ufficialmente il via alla manifestazione. La serata sarà accompagnata dall'esibizione della Gospel Voices Family e proseguirà con il DJ set di Matt Petrone, affiancato da Vincenzo Marino al sassofono e Kassie Afò alle percussioni.
Non sarà soltanto l'albero a illuminare la piazza. Anche quest'anno le facciate degli edifici storici ospiteranno le proiezioni natalizie realizzate dal designer Davide Grampa e dai suoi collaboratori. Gli spettacoli luminosi saranno visibili ogni sera fino al 10 gennaio, dalle 17 all'una di notte, fatta eccezione per la serata inaugurale, quando inizieranno alle 18.
Una pista di ghiaccio davanti al LAC
La principale novità di questa edizione arriverà venerdì 27 novembre, con l'apertura del LAC Winter Village. Piazza Luini ospiterà una pista di pattinaggio sul ghiaccio, affiancata da un mercatino e da un'area gastronomica.
L'inaugurazione è prevista alle 17.30 con «Geometrie delle Emozioni», uno spettacolo gratuito delle atlete del Club Pattinaggio Lugano, ideato dal direttore artistico Fabrizio Pedrazzini. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Michele Foletti, il vicesindaco e presidente del LAC Roberto Badaracco, il direttore generale del centro culturale Andrea Amarante e la presidente del Club Pattinaggio Lugano Michaela Vadon.
Al termine dello spettacolo, la pista sarà liberamente accessibile al pubblico fino alle 21. Rimarrà poi aperta durante tutto il periodo natalizio, fino al 10 gennaio, con orari differenziati tra giorni feriali, fine settimana e vacanze scolastiche.
Il nuovo villaggio invernale proporrà inoltre eventi e attività speciali, con l'obiettivo di creare un punto d'incontro tra sport, cultura e intrattenimento.
Mercatini, musica e shopping natalizio
Nel centro cittadino torneranno le tradizionali bancarelle di Natale, distribuite tra Via Nassa, Piazza Dante, Piazzetta Maraini e Via Luvini. Il mercatino sarà aperto tutti i giorni dal 26 novembre al 23 dicembre, dalle 10 alle 18, con un'apertura straordinaria il 24 dicembre fino alle 17.
In Piazza Manzoni, invece, le attività proseguiranno fino al 6 gennaio. Durante il primo fine settimana sarà allestito anche un set fotografico natalizio nella Baita, accessibile giovedì 26 novembre dalle 13 alle 19 e da venerdì 27 a domenica 29 novembre dalle 11 alle 19.
Non mancheranno gli appuntamenti musicali. Venerdì 27 novembre, dalle 18, e sabato 28 novembre, dalle 20, Piazza della Riforma ospiterà due serate di DJ set sotto l'albero.
Sabato 28 novembre, dalle 10 alle 18.30, anche il Quartiere Maghetti entrerà nell'atmosfera delle feste con il suo Mercatino di Natale, tra bancarelle e idee regalo.
Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18, è inoltre prevista l'apertura straordinaria dei negozi del centro cittadino, per una giornata dedicata allo shopping natalizio.
Le attività per i più piccoli
Il programma riserva diversi appuntamenti anche alle famiglie. Fino al 6 gennaio, tra Piazza Dante e Via Luvini, saranno esposti gli alberi di Natale decorati dai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie della Zona Centro, in particolare degli istituti di Molino Nuovo, Gerra e Lambertenghi.
Sabato 28 novembre, alle 10.15, il LAC Winter Village proporrà «Primi passi nell'arte», un laboratorio creativo condotto da Astrid Gianinazzi e dedicato ai bambini dai 2 ai 4 anni accompagnati da un adulto. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito laclugano.ch.
Domenica 29 novembre, alle 15, il Teatro FOCE ospiterà invece «La Conta di Natale» della compagnia MOMOM. Lo spettacolo, a ingresso gratuito e adatto a partire dai 3 anni, accompagnerà il pubblico attraverso un originale calendario dell'Avvento, tra storie, pupazzi, giochi e filastrocche.
Tra le attrazioni pensate per i più piccoli tornerà anche l'albero parlante «Nonna Corteccia - Il nodo di Natale», allestito al Parco Ciani, nei pressi della Darsena. L'installazione sarà presente dal 26 novembre al 10 gennaio, con una sospensione dal 1° al 4 dicembre in occasione del convegno OSCE.
Il Natale arriva anche nei quartieri
Le iniziative non si limiteranno al centro di Lugano. Anche i quartieri proporranno concerti, presepi e appuntamenti legati alle tradizioni natalizie.
A Carona, nella loggia davanti alla chiesa di San Giorgio, sarà possibile visitare un presepe con figure a grandezza naturale. A Gandria, invece, fino al 6 gennaio si terrà un'esposizione di presepi al Portich Lungh, nell'area esterna dell'ex casa comunale.
Sabato 28 novembre, alle 17, la Filarmonica Unione Sonvico proporrà il suo Concerto di Gala alle Scuole elementari di Cadro. Un'ora più tardi, alle 18, la chiesa dei Santi Giorgio e Andrea di Carona ospiterà «Ave Maris Stella - Il Natale nel Rinascimento spagnolo», concerto d'Avvento organizzato da CaronAntica. Sotto la direzione di Brunella Clerici si esibiranno il Coro della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana, l'ensemble Coro Clairière e l'ensemble Concerto Scirocco.
Domenica 29 novembre, alle 17, sarà invece la chiesa di San Giorgio a Castagnola a ospitare il concerto corale «O magnum mysterium», con il Coro Tersicore e i Duc in Altum Cantores, diretti da Guido Mollica.
Gli orari delle principali attrazioni
Gli chalet gastronomici di Piazza della Riforma resteranno aperti dal 26 novembre al 10 gennaio, con orari prolungati fino a mezzanotte o all'una di notte a seconda dei giorni.
Il LAC Winter Village sarà invece accessibile dal 27 novembre al 10 gennaio. Fino al 23 dicembre, pista e area gastronomica saranno aperte il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30, il mercoledì dalle 13.30 alle 19.30 e nei fine settimana dalle 11 alle 20. Dal 24 dicembre al 10 gennaio l'apertura sarà quotidiana dalle 11 alle 20, con alcune eccezioni: il 24 dicembre dalle 10.30 alle 17 e il 25 dicembre chiusura.
Per Piazza Manzoni, le attività saranno aperte fino al 6 gennaio, con chiusura il giorno di Natale. Gli orari ordinari saranno dalle 11 alle 19 da domenica a mercoledì e dalle 11 alle 20 da giovedì a sabato.
Il programma completo di Natale in Piazza, con tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti, è disponibile sul sito nataleinpiazza.ch.