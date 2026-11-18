Il LAC Winter Village sarà invece accessibile dal 27 novembre al 10 gennaio. Fino al 23 dicembre, pista e area gastronomica saranno aperte il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30, il mercoledì dalle 13.30 alle 19.30 e nei fine settimana dalle 11 alle 20. Dal 24 dicembre al 10 gennaio l'apertura sarà quotidiana dalle 11 alle 20, con alcune eccezioni: il 24 dicembre dalle 10.30 alle 17 e il 25 dicembre chiusura.