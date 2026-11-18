Consegnati i diplomi ai nuovi giornalisti della Svizzera italiana
Si è svolta questa sera, mercoledì 18 novembre, la cerimonia all'USI tra riflessioni sull'intelligenza artificiale e sul futuro dell'informazione.
LUGANO - Si è svolta oggi, mercoledì 18 novembre, nell'Auditorium dell'Università della Svizzera italiana, la cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di giornalismo della Svizzera italiana, edizione 2025/2026. L'evento ha riunito numerosi professionisti del settore, offrendo anche l'occasione per riflettere sulle trasformazioni della professione e sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale.
Tra cultura umanistica e intelligenza artificiale
Quella appena conclusa è stata la seconda edizione del corso sotto la guida del direttore Roberto Antonini e della presidente Natascha Fioretti. Il percorso formativo ha puntato ad ampliare le conoscenze dei partecipanti, affiancando allo studio delle discipline umanistiche e dei grandi classici l'approfondimento delle nuove tecnologie.
Particolare attenzione è stata dedicata all'intelligenza artificiale, ai suoi meccanismi e alle conseguenze che il suo sviluppo può avere sul lavoro giornalistico. Una trasformazione che, secondo gli organizzatori, richiede la capacità di confrontarsi con strumenti e scenari nuovi senza perdere di vista le conoscenze fondamentali della professione.
La cerimonia è stata anche un'occasione di confronto sul futuro dell'informazione, grazie alla partecipazione di Francesca Caferri, inviata di Repubblica in Medio Oriente, intervenuta per riflettere sulle trasformazioni e sulle opportunità del mestiere.
Il Premio Renato Porrini
Nel corso dell'evento è stato inoltre assegnato il Premio Renato Porrini 2026, riconoscimento dedicato a un giornalismo capace di affrontare i problemi della comunità e contribuire concretamente al dibattito pubblico.
La giuria ha scelto di premiare MariaRosaria Maruca, giornalista della RSI, per il webdoc «Violenza ostetrica, quando gli abusi diventano sistemici».
Il lavoro affronta il tema della violenza ostetrica, un fenomeno che coinvolge donne, neonati e famiglie, indagandone le possibili radici culturali e le dinamiche di potere.
Nella motivazione, la giuria sottolinea come il webdoc, attraverso «un formato forse ancora non sufficientemente riconosciuto», riesca a mettere in luce «in modo chiaro, sensibile e documentato un fenomeno grave, che tocca numerose donne, neonati e famiglie».
Alla base del problema, secondo la giuria, «sembrano esserci un problema culturale e una dinamica di potere» che la conoscenza e il dibattito pubblico possono contribuire ad affrontare e risolvere
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