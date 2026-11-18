Tra cultura umanistica e intelligenza artificiale

Quella appena conclusa è stata la seconda edizione del corso sotto la guida del direttore Roberto Antonini e della presidente Natascha Fioretti. Il percorso formativo ha puntato ad ampliare le conoscenze dei partecipanti, affiancando allo studio delle discipline umanistiche e dei grandi classici l'approfondimento delle nuove tecnologie.