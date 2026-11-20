I controlli hanno portato alla constatazione di 26 contravvenzioni e infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale e di 17 infrazioni alla Legge sulle dogane. Tra gli accertamenti di maggiore rilievo, gli agenti hanno rinvenuto un documento d'identità contraffatto e hanno individuato un veicolo dotato di un ricettacolo occulto, all'interno del quale sono stati trovati e sequestrati 1,5 grammi di cocaina. Tre persone oggetto di ricerca sono state identificate.

Il dispositivo, si legge nel comunicato stampa odierno, ha permesso di concentrare le risorse dei due corpi in punti strategici del territorio, valorizzando le rispettive competenze e intensificando le verifiche su persone e veicoli in transito. Secondo la Polizia cantonale, l'operazione ha garantito una presenza visibile e capillare nelle zone di confine e ha favorito lo scambio di esperienze tra operatori attivi nei medesimi settori, che non hanno però la possibilità quotidiana di lavorare in stretta collaborazione.