Scioperi in oltre 65 sedi di formazione, VPOD al fianco degli studenti
Proteste giovanili senza precedenti coinvolgono licei, scuole professionali e università svizzere contro le politiche di austerità e il riarmo.
Proteste giovanili senza precedenti coinvolgono licei, scuole professionali e università svizzere contro le politiche di austerità e il riarmo.
BELLINZONA - Studenti, liceali e apprendisti incrociano le braccia contro i tagli alla spesa pubblica e il riarmo. Oggi, venerdì 20 novembre, in oltre 65 sedi di formazione postobbligatoria della Svizzera è in corso uno sciopero giovanile contro le politiche di austerità cantonali e il potenziamento dell'esercito deciso a livello federale.
La mobilitazione coinvolge licei, scuole professionali, scuole universitarie e università. Secondo gli organizzatori, si tratta di una delle più importanti proteste studentesche degli ultimi anni nel Paese. L'iniziativa si inserisce nello Youth Strike, un movimento internazionale nato all'inizio del 2026 che ha indetto per oggi una giornata di sciopero su scala europea.
In Svizzera la protesta è sostenuta da numerose organizzazioni politiche, sindacali e studentesche, tra cui VPOD, Unione svizzera degli universitari (UNES), Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), Giovani Verdi, Gioventù Socialista (GISO), Sciopero per il clima e diversi collettivi dello sciopero femminista. L'organizzazione è decentralizzata e affidata a comitati locali autonomi.
VPOD in piazza con gli studenti
Presidio a mezzogiorno in piazza Cioccaro a Lugano: il sindacato VPOD ha riunito docenti, studenti e lavoratori di altri settori a sostegno dello sciopero studentesco, in vista del corteo in programma alle 15 a Bellinzona, al quale il sindacato partecipa e invita con forza a partecipare. Un modo, spiega la VPOD, per contribuire «concretamente e simbolicamente» alla mobilitazione odierna dei giovani.
Sul palco improvvisato si sono alternati rappresentanti dei sindacati VPOD, OCST e SISA e alcuni studenti, accomunati dalla lotta contro il riarmo e dalla richiesta di maggiori investimenti nella scuola. Il filo conduttore degli interventi è stato la solidarietà tra studenti e lavoratori: le politiche di austerità, è stato sottolineato, penalizzano sia il personale scolastico sia gli allievi, perché i tagli nel settore peggiorano le condizioni di insegnamento e la qualità dell'apprendimento.
La VPOD ha rivendicato investimenti coraggiosi nell'edilizia scolastica, nel personale e nella scuola inclusiva, oltre a una riduzione del numero di allievi per classe. Il sindacato ha inoltre rilanciato la richiesta di sbloccare il superamento dei livelli A e B alle medie, una riforma a favore delle pari opportunità che, secondo i suoi calcoli, porterebbe all'istruzione circa 9 milioni di franchi aggiuntivi all'anno. Non è accettabile, è la posizione espressa in piazza, continuare a risparmiare sulla formazione e sui servizi pubblici mentre aumentano «irresponsabilmente» le spese militari.
Dal ritrovo è arrivato anche un richiamo all'importanza di unire le forze, come già avvenuto nelle mobilitazioni sindacali contro i tagli all'USI e alla SUPSI. Un impegno che, nel solco della solidarietà già espressa dalla VPOD agli studenti in Francia, si è ora concretizzato anche in Ticino.
«Investire nella formazione, non negli armamenti»
Al centro della protesta c'è la contestazione delle crescenti spese militari, che secondo il movimento sottraggono risorse alla formazione, ai servizi pubblici e alla transizione ecologica.
«Se vogliamo garantire una sicurezza reale a chi vive in Svizzera, dobbiamo investire nella formazione, nei servizi pubblici e nella transizione ecologica», afferma Yannick Demaria, sottolineando la necessità di fermare i programmi di austerità e destinare maggiori risorse ai bisogni della popolazione.
Gli scioperanti avanzano 13 rivendicazioni politiche per migliorare le condizioni di vita, di studio e di lavoro delle nuove generazioni. Tra queste figurano l'aumento delle settimane di vacanza per gli apprendisti e l'introduzione di un piano d'azione federale per prevenire gli infortuni durante l'apprendistato.
Il movimento chiede inoltre che la Svizzera interrompa ogni contributo a quelle che definisce «aggressioni imperialiste», anche attraverso la ricerca, il settore finanziario e l'esportazione di materiale bellico o di beni a duplice uso, utilizzabili cioè sia in ambito civile sia militare.