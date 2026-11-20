VPOD in piazza con gli studenti

Presidio a mezzogiorno in piazza Cioccaro a Lugano: il sindacato VPOD ha riunito docenti, studenti e lavoratori di altri settori a sostegno dello sciopero studentesco, in vista del corteo in programma alle 15 a Bellinzona, al quale il sindacato partecipa e invita con forza a partecipare. Un modo, spiega la VPOD, per contribuire «concretamente e simbolicamente» alla mobilitazione odierna dei giovani.

Sul palco improvvisato si sono alternati rappresentanti dei sindacati VPOD, OCST e SISA e alcuni studenti, accomunati dalla lotta contro il riarmo e dalla richiesta di maggiori investimenti nella scuola. Il filo conduttore degli interventi è stato la solidarietà tra studenti e lavoratori: le politiche di austerità, è stato sottolineato, penalizzano sia il personale scolastico sia gli allievi, perché i tagli nel settore peggiorano le condizioni di insegnamento e la qualità dell'apprendimento.