La piattaforma navale è lunga 8 metri e larga 2,5 ed è stata realizzata dal cantiere navale Effebi di Viareggio. In modalità green, con propulsione elettrica, non produce fumi di scarico né emissioni acustiche e garantisce un'autonomia fino a otto ore continuative. La particolare forma della carena consente inoltre di ridurre il moto ondoso, altro fattore di criticità per i bacini lacuali.

Completa il quadro una livrea definita «innovativa, elegante e moderna», pensata per esaltare la visibilità istituzionale e la percezione della sicurezza da parte della collettività. Secondo la Guardia di finanza, la V.A.I. 329 contribuirà ad assicurare la presenza operativa e le capacità di intervento sul Lago di Lugano, preservando al tempo stesso gli equilibri ambientali e naturali in un'ottica ecosostenibile.