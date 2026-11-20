Una vedetta ibrida sul Ceresio per la Guardia di finanza
L'imbarcazione, destinata a svariati compiti, può navigare per otto ore in modalità green
L'imbarcazione, destinata a svariati compiti, può navigare per otto ore in modalità green
COMO - La Guardia di finanza ha una nuova vedetta sul Lago di Lugano. Agli ormeggi della Sezione operativa navale di Porto Ceresio è stata consegnata l'unità per acque interne della classe V.A.I. 300 Hybrid, contrassegnata dalla sigla distintiva V.A.I. 329.
Si tratta del primo assetto di questo tipo ad affiancarsi al naviglio del Reparto aeronavale Lombardia, che opera sui maggiori laghi italiani. Il mezzo è stato concepito per le funzioni di polizia economico-finanziaria, per il servizio di pubblica utilità 117, per i compiti di polizia nelle acque interne e per quelli concorsuali di ricerca e soccorso, con particolare attenzione - sottolineano le Fiamme gialle - all'ambiente e all'ecosistema lacuale, «notoriamente fragile e delicato».
La piattaforma navale è lunga 8 metri e larga 2,5 ed è stata realizzata dal cantiere navale Effebi di Viareggio. In modalità green, con propulsione elettrica, non produce fumi di scarico né emissioni acustiche e garantisce un'autonomia fino a otto ore continuative. La particolare forma della carena consente inoltre di ridurre il moto ondoso, altro fattore di criticità per i bacini lacuali.
Completa il quadro una livrea definita «innovativa, elegante e moderna», pensata per esaltare la visibilità istituzionale e la percezione della sicurezza da parte della collettività. Secondo la Guardia di finanza, la V.A.I. 329 contribuirà ad assicurare la presenza operativa e le capacità di intervento sul Lago di Lugano, preservando al tempo stesso gli equilibri ambientali e naturali in un'ottica ecosostenibile.