Conoscere gli antibiotici per utilizzarli correttamente

Quando gli antibiotici vengono usati in modo inappropriato - assumendoli senza che siano necessari oppure interrompendo la terapia prescritta dal medico - si favorisce lo sviluppo di batteri resistenti, capaci di sopravvivere nonostante l'azione del farmaco. Alcune infezioni batteriche diventano così più difficili da curare.

Un sondaggio promosso in Ticino nel 2024 dal DSS nell'ambito della «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici» ha evidenziato la necessità di interventi mirati per fare maggiore chiarezza su alcuni concetti essenziali, come la differenza tra batteri e virus e tra infezioni batteriche e virali. Un concetto semplice ma fondamentale: gli antibiotici sono efficaci esclusivamente contro le infezioni batteriche e non agiscono contro quelle virali, come raffreddore e influenza. Assumerli quando non servono non favorisce la guarigione, espone al rischio di effetti collaterali immediati e contribuisce all'antibioticoresistenza.