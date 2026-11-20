Antibiotici, virus o batteri? Un fumetto e un sito li raccontano
Le due iniziative rientrano nella Settimana mondiale di sensibilizzazione sull'uso degli antibiotici, in corso dal 18 al 24 novembre
BELLINZONA - Un opuscolo a fumetti nelle sale d'attesa dei pediatri e un nuovo sito cantonale: sono i due strumenti con cui il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) accompagna quest'anno la Settimana mondiale di sensibilizzazione sull'uso degli antibiotici, in corso dal 18 al 24 novembre. L'iniziativa internazionale punta a promuovere un impiego responsabile di questi farmaci e a far conoscere il fenomeno della resistenza agli antibiotici.
L'Organizzazione mondiale della sanità annovera l'antibioticoresistenza tra le dieci principali minacce per la salute pubblica mondiale. A livello globale si stima che circa 1,3 milioni di persone muoiano ogni anno a causa della resistenza batterica agli antibiotici, e che 200'000 di questi decessi riguardino bambini sotto i 5 anni.
Conoscere gli antibiotici per utilizzarli correttamente
Quando gli antibiotici vengono usati in modo inappropriato - assumendoli senza che siano necessari oppure interrompendo la terapia prescritta dal medico - si favorisce lo sviluppo di batteri resistenti, capaci di sopravvivere nonostante l'azione del farmaco. Alcune infezioni batteriche diventano così più difficili da curare.
Un sondaggio promosso in Ticino nel 2024 dal DSS nell'ambito della «Strategia nazionale contro le resistenze agli antibiotici» ha evidenziato la necessità di interventi mirati per fare maggiore chiarezza su alcuni concetti essenziali, come la differenza tra batteri e virus e tra infezioni batteriche e virali. Un concetto semplice ma fondamentale: gli antibiotici sono efficaci esclusivamente contro le infezioni batteriche e non agiscono contro quelle virali, come raffreddore e influenza. Assumerli quando non servono non favorisce la guarigione, espone al rischio di effetti collaterali immediati e contribuisce all'antibioticoresistenza.
Un fumetto per i più giovani e i loro genitori
Per rispondere a questa esigenza informativa il DSS ha scelto di realizzare un opuscolo sotto forma di fumetto, composto da tre schede, pensato per avvicinare bambini e genitori al tema. Il fumetto affronta la differenza tra batteri e virus, il fenomeno della resistenza e le regole d'oro per un uso corretto degli antibiotici.
Sarà distribuito in tutti gli studi pediatrici del Cantone, con l'invito a esporlo nelle sale d'attesa e, se necessario, a utilizzarlo come strumento durante la consultazione, oltre che nelle farmacie aderenti all'iniziativa.
Un nuovo sito web cantonale
È stato inoltre creato un sito interamente dedicato al tema - www.ti.ch/antibiotici - con informazioni, documenti e risorse utili per la popolazione e per i professionisti della salute. Dal sito si può scaricare il fumetto in formato digitale e guardare la sua versione animata, disponibile anche sul canale YouTube «Repubblica e Cantone Ticino».
L'uso responsabile degli antibiotici, ricorda il DSS, è una responsabilità condivisa tra autorità, professionisti della salute e popolazione. In linea con il principio One Health, che riconosce la stretta interconnessione tra salute umana, salute animale e ambiente, la tutela dell'efficacia di questi farmaci richiede un'azione coordinata e la partecipazione di tutti i settori coinvolti.