Durante le fasce orarie indicate, nei tratti interessati sarà garantito unicamente il transito pedonale. Chi si sposta in bicicletta o con mezzi analoghi è invitato a scendere e a condurre il proprio mezzo a mano. Il Comune chiede inoltre ai proprietari degli immobili situati nelle zone toccate dai cantieri di informare tempestivamente inquilini e altri utilizzatori degli stabili sulle limitazioni previste.

Autorità competenti, forze dell'ordine e servizi di soccorso sono stati informati in anticipo delle chiusure programmate, così da poter adottare le necessarie misure organizzative e garantire, per quanto possibile, la tempestività degli interventi in caso di necessità. La popolazione è invitata ad attenersi alla segnaletica di cantiere esposta.