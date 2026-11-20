Contone, tre giorni di lavori: chiusure a turno su tre strade
Si parte lunedì 23 novembre con Via Cantonale
GAMBAROGNO - Da lunedì 23 novembre prendono il via alcuni interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali lungo diverse strade comunali della frazione di Contone, nel Comune di Gambarogno. La durata complessiva indicativa è di una settimana, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse.
Alcuni lavori potranno essere eseguiti garantendo il normale transito veicolare, mentre per altri sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico di determinati tratti stradali, dalle 7.30 alle 17. Il programma prevede lunedì 23 novembre la chiusura di Via Cantonale nei pressi del civico 40, martedì 24 novembre di Via Chiossascio nei pressi dei numeri civici 5 e 10 e mercoledì 25 novembre di Via Centrale, tra i numeri civici 15 e 19. In caso di maltempo i lavori saranno automaticamente posticipati al giorno lavorativo utile successivo.
Durante le fasce orarie indicate, nei tratti interessati sarà garantito unicamente il transito pedonale. Chi si sposta in bicicletta o con mezzi analoghi è invitato a scendere e a condurre il proprio mezzo a mano. Il Comune chiede inoltre ai proprietari degli immobili situati nelle zone toccate dai cantieri di informare tempestivamente inquilini e altri utilizzatori degli stabili sulle limitazioni previste.
Autorità competenti, forze dell'ordine e servizi di soccorso sono stati informati in anticipo delle chiusure programmate, così da poter adottare le necessarie misure organizzative e garantire, per quanto possibile, la tempestività degli interventi in caso di necessità. La popolazione è invitata ad attenersi alla segnaletica di cantiere esposta.