Il programma ticinese

La giornata si aprirà con attività e momenti di confronto nelle sedi scolastiche. Al Liceo di Mendrisio l'assemblea degli allievi discuterà una risoluzione contro il riarmo e la militarizzazione della scuola pubblica. Al Liceo di Bellinzona è invece prevista un'assemblea durante la mattinata, così come a Locarno, dove gli studenti potranno dialogare dalle 8 alle 10 con Daniel Ritzer, direttore de laRegione, e Generoso Chiaradonna, caporedattore economia del Corriere del Ticino, e quindi dalle 10 alle 12 con Ritzer, Aldo Sofia, caporedattore di Naufraghi/e e già direttore del Telegiornale RSI, e Mattea David, granconsigliera GISO. Al Liceo di Lugano 2 la mobilitazione metterà al centro la mancanza di spazi di socialità e le condizioni delle strutture scolastiche, con una mattinata davanti all'istituto tra cartelloni, discussioni e musica.