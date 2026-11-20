I giovani scendono in piazza per il loro futuro
Sono previsti manifestazioni e cortei in tutta la Svizzera, in Ticino sarà a Bellinzona
BELLINZONA - I giovani di tutta la Svizzera sono chiamati a scioperare oggi per denunciare le spese militari e le politiche di austerità. Manifestazioni sono previste in otto città del Paese, oltre ad azioni decentralizzate nei luoghi di formazione.
Nato all'inizio del 2026 a livello internazionale, questo movimento europeo chiede lo stop al riarmo a favore di investimenti nel clima, nella formazione, nella sanità, nel settore sociale e nelle infrastrutture pubbliche. Sotto lo slogan "Fight for our future, not their wars!" ("Battiamoci per il nostro futuro, non per le loro guerre"), ritiene che la gioventù non debba pagare il prezzo della militarizzazione.
In Svizzera, la mobilitazione è portata avanti da comitati locali indipendenti e sostenuta da decine di organizzazioni, tra cui il Sindacato dei servizi pubblici (SSP/VPOD), l'Unione svizzera degli universitari (USU), la Gioventù socialista (GISO), i Giovani Verdi, il Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE), lo Sciopero per il clima e i collettivi femministi.
Programmi alternativi di sciopero sono previsti nei licei, nelle scuole professionali, nelle scuole universitarie professionali e nelle università. Nel pomeriggio e in serata si terranno cortei autorizzati a Losanna, Neuchâtel, Ginevra, Basilea, San Gallo, Zurigo e Berna.
Il programma ticinese
La giornata si aprirà con attività e momenti di confronto nelle sedi scolastiche. Al Liceo di Mendrisio l'assemblea degli allievi discuterà una risoluzione contro il riarmo e la militarizzazione della scuola pubblica. Al Liceo di Bellinzona è invece prevista un'assemblea durante la mattinata, così come a Locarno, dove gli studenti potranno dialogare dalle 8 alle 10 con Daniel Ritzer, direttore de laRegione, e Generoso Chiaradonna, caporedattore economia del Corriere del Ticino, e quindi dalle 10 alle 12 con Ritzer, Aldo Sofia, caporedattore di Naufraghi/e e già direttore del Telegiornale RSI, e Mattea David, granconsigliera GISO. Al Liceo di Lugano 2 la mobilitazione metterà al centro la mancanza di spazi di socialità e le condizioni delle strutture scolastiche, con una mattinata davanti all'istituto tra cartelloni, discussioni e musica.
Dalle 12.30, nel piazzale della stazione di Bellinzona, sarà offerta pasta al pomodoro, seguita dalla preparazione dei cartelloni e dai primi interventi. Alle 15 partirà il corteo, che attraverserà il centro cittadino fino a Piazza della Foca: lì, alle 17, è previsto un ritrovo con discorsi e, a seguire, musica.