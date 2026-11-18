NATIONAL LEAGUE
C’è il Friborgo nel destino di William Worge Kreü
Il 26enne difensore è in uscita dalla Gottardo Arena
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C’è il Friborgo nel destino di William Worge Kreü
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C’è il Friborgo nel destino di William Worge Kreü
Il 26enne difensore è in uscita dalla Gottardo Arena
C’è il Friborgo nel destino di William Worge Kreü
Il 26enne difensore è in uscita dalla Gottardo Arena
AMBRÌ/FRIBORGO - Il tempo di William Worge Kreü ad Ambrì è finito. Questo ha riportato il Blick, che ha specificato come lo svedese sia in procinto di trasferirsi al Friborgo.
Arrivato a settembre (7 assist in 18 partite), chiamato per coprire il buco lasciato aperto da Virtanen, con il rientro dall’infortunio del finlandese il 26enne ha perso appeal agli occhi di coach Tapola. Poco male visto che, sempre per tamponare una falla apertasi a causa dei tanti giocatori costretti ai box, potrà continuare la sua avventura in National League.
Con i Dragoni il difensore dovrebbe firmare un accordo fino al termine della stagione.
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