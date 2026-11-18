«Il figlio della valle», quando il sogno di un bambino diventa realtà
Dagli spalti alla maglia biancoblù, il percorso di Inti Pestoni diventa un libro illustrato. Parte del ricavato sarà devoluta alla Fondazione Theodora.
AMBRÌ - C'è un bambino sugli spalti della vecchia Valascia. Ha gli occhi puntati sul ghiaccio, il cuore che batte per i colori biancoblù e un grande sogno: indossare un giorno la stessa maglia dei suoi beniamini. Quel bambino si chiama Inti Pestoni. E quel sogno, con il tempo, è diventato realtà.
È da qui che nasce «Il figlio della valle», il nuovo libro illustrato per bambini presentato dall'Ambrì e da Fontana Edizioni. Un viaggio tra ricordi, emozioni, sacrifici e traguardi, che ripercorre il cammino del giocatore biancoblù per trasmettere ai più piccoli un messaggio semplice: i sogni possono diventare realtà, a patto di crederci e non smettere di inseguirli.
Dagli spalti al ghiaccio, inseguendo un sogno
Le pagine illustrate riportano il lettore ai primi ricordi di Inti, quando seguiva l'Ambrì insieme alla famiglia, respirava l'atmosfera della pista e immaginava il proprio futuro. Poi arrivano le prime pattinate, le emozioni delle trasferte, la gioia del primo gol e le grandi vittorie. Un cammino segnato da momenti indimenticabili, ma anche da ostacoli, rinunce e sacrifici. Perché dietro ogni traguardo c'è una strada tutt'altro che semplice.
A legare le pagine è il desiderio che accompagna Inti fin dall'infanzia: indossare la maglia biancoblù. Il momento in cui riesce finalmente a coronare il suo sogno è il cuore emotivo del racconto. Una vicenda personale che vuole parlare a tutti i bambini che custodiscono un sogno nel cassetto.
Un'idea nata dallo stesso Pestoni
L'idea del libro è dello stesso Inti Pestoni, che lo ha scritto insieme al responsabile di comunicazione del club Matteo Parisi. Le illustrazioni sono firmate da Lisa Albizzati. Attraverso la storia del giocatore, gli autori vogliono incoraggiare i più piccoli a credere nelle proprie capacità e ad affrontare con determinazione anche le difficoltà.
Il progetto ha anche uno scopo benefico: parte del ricavato delle vendite sarà devoluta alla Fondazione Theodora.
Dove trovare il libro - «Il figlio della valle» è disponibile nelle librerie del Cantone e sul sito di Fontana Edizioni, www.fontanaedizioni.ch. Per maggiori informazioni si può scrivere a edizioni@fontana.ch.