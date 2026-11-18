AMBRÌ - C'è un bambino sugli spalti della vecchia Valascia. Ha gli occhi puntati sul ghiaccio, il cuore che batte per i colori biancoblù e un grande sogno: indossare un giorno la stessa maglia dei suoi beniamini. Quel bambino si chiama Inti Pestoni. E quel sogno, con il tempo, è diventato realtà.