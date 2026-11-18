Oltre 87mila voti, il verdetto il 30 novembre
La cerimonia di premiazione dei Migliori Sportivi Ticinesi 2026 si terrà a Locarno a fine mese.
LOCARNO - Oltre 87mila voti espressi dal pubblico, venti finalisti e un verdetto ancora tutto da decidere. Si avvicina la premiazione dei Migliori Sportivi Ticinesi 2026, in programma lunedì 30 novembre alle 20.35 al PalaCinema di Locarno. La serata, organizzata dall'Associazione Aiuto Sport Ticino in collaborazione con RSI Sport, sarà trasmessa in diretta su RSI LA2 e in streaming sulle piattaforme digitali della RSI.
La cerimonia celebrerà i risultati ottenuti dagli atleti ticinesi nel corso del 2026, a livello nazionale e internazionale. Protagonisti saranno i venti finalisti, suddivisi nelle categorie élite e giovani speranze, ma non mancheranno riconoscimenti per altre realtà dello sport cantonale.
Oltre 87mila voti: Pelit guida la classifica provvisoria
Da giugno a metà novembre, il pubblico ha espresso oltre 87mila voti attraverso il sito aiutosport.ch, dimostrando un forte interesse per gli atleti in gara.
Nella categoria élite, la classifica provvisoria è guidata da Murat Pelit, atleta paralimpico specializzato nel para-trap. Alle sue spalle si trovano Mattia Piffaretti (ginnastica artistica), e Susan Bandecchi (tennis)
Tra le giovani speranze, invece, al primo posto figura Soley Rusca, impegnata nel canottaggio.
Le classifiche provvisorie, però, non bastano a decretare i vincitori. Il risultato finale dipenderà anche dal giudizio di una giuria neutrale, il cui voto conta per il 50%. Le preferenze dei giurati resteranno segrete fino alla cerimonia del 30 novembre: la corsa ai riconoscimenti è quindi ancora aperta.
I venti finalisti
Oltre ai tre atleti ai vertici della classifica provvisoria, nella categoria élite sono in gara altri sette sportivi: Lena Bickel (ginnastica artistica), Iulia Izzo (scherma), Jason Solari (tiro), Claire Ghiringhelli (sport paralimpici - canottaggio), Mattia Mauri (nuoto), Linda Zanetti (ciclismo) e Jonas Oliva (corsa in montagna e trail).
Tra le giovani speranze, insieme a Soley Rusca, figurano Emma Mecic (sport paralimpici - nuoto), Enrico Sottile (nuoto), Eric Huanca Quispe (atletica), Violante Giuntini (apnea), Sébastien Brunner (triathlon), Elena Martinenghi (pattinaggio artistico), Samuele Iaconi (triathlon), Micheal Buckley (ginnastica artistica) e Nathan Ranzoni (scherma).
In totale, dunque, dieci finalisti per ciascuna categoria, in rappresentanza di numerose discipline, dagli sport individuali tradizionali a quelli paralimpici.
Quattro riconoscimenti speciali
Oltre ai titoli di Miglior Sportivo Ticinese 2026 assoluto e di Miglior Sportivo Ticinese 2026 nella categoria giovani speranze, durante la serata saranno assegnati anche quattro riconoscimenti speciali.
Uno andrà al miglior giocatore o alla migliore giocatrice ticinese di uno sport di squadra. Il Panathlon Club Lugano assegnerà invece il premio etico.
Saranno inoltre attribuiti il riconoscimento dedicato a sport e disabilità, assegnato da inclusione andicap ticino, e il premio per la Squadra ticinese dell'anno, conferito dall'Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi.
La cerimonia punta così a valorizzare non soltanto i risultati individuali, ma anche le diverse realtà dello sport ticinese, dalle squadre alle organizzazioni impegnate per l'inclusione.
Come seguire la premiazione
L'appuntamento è per lunedì 30 novembre alle 20.35 al PalaCinema di Locarno. La premiazione sarà trasmessa in diretta su RSI LA2 e in streaming sulle piattaforme digitali della RSI.
Chi preferisce assistere alla serata dal vivo e incontrare i protagonisti dello sport ticinese può prenotare un posto sul sito www.rsi.ch/eventi. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.
Il concorso è organizzato dall'Associazione Aiuto Sport Ticino. L'iniziativa è sostenuta da AIL e BancaStato, con la partecipazione di Panathlon Club Lugano, inclusione andicap ticino e Associazione Giornalisti Sportivi Ticinesi.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aiutosport.ch.