Attacco hacker alla Federazione internazionale di hockey
Il sito della IIHF è stato oscurato dopo la comparsa di immagini e slogan filorussi. Sullo sfondo, le tensioni per il ritorno della Russia alle competizioni.
La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) è stata vittima di un attacco informatico. L'episodio potrebbe essere legato alle accese discussioni sull'esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali, una questione che continua a dividere il mondo dell'hockey.
La IIHF ha confermato in serata l'attacco hacker, che ha reso inaccessibile il suo sito ufficiale. Secondo diversi media, il portale sarebbe stato messo offline dopo la comparsa di un'immagine di giocatori di hockey russi, accompagnata da uno slogan di propaganda. La federazione non ha però confermato un'eventuale origine russa dell'attacco.
«Condanniamo con la massima fermezza queste azioni e stiamo adottando le misure necessarie per individuare l'origine dell'attacco e ripristinare i nostri sistemi. Le nostre piattaforme torneranno online non appena potremo essere certi che siano protette», ha comunicato la IIHF sulla piattaforma X.
Sentenza del CAS con pesanti conseguenze
«La IIHF continua a impegnarsi con determinazione per salvaguardare l'integrità della nostra organizzazione e proteggere il nostro sport», ha aggiunto la federazione. L'attacco arriva in un momento delicato per l'hockey internazionale. Alla fine di ottobre, il Tribunale arbitrale dello sport (CAS) ha stabilito che le squadre russe possono tornare a partecipare alle competizioni, nonostante la guerra in corso contro l'Ucraina. Il Canada, però, non ha concesso i visti alla selezione russa per i Mondiali Under 20. Mosca intende quindi rivolgersi nuovamente al CAS per contestare la decisione.
Berlino e DEB sperano in un intervento della IIHF
La Germania, che ospiterà i Mondiali A del 2027, chiede ora di chiarire rapidamente se le squadre russe potranno partecipare al torneo. Il governo tedesco, per il momento, non intende pronunciarsi su un eventuale rifiuto dei visti, ma condivide la posizione della Federazione tedesca di hockey su ghiaccio (DEB): organizzare il torneo con la Russia tra le partecipanti sarebbe impossibile. Anche diversi altri Paesi, tra cui la Finlandia, campionessa del mondo, hanno espresso la volontà di non affrontare le rappresentative russe.
Per questo, la DEB e il ministro di Stato tedesco per lo sport, Ronald Rauhe, chiedono un intervento della IIHF, guidata dal presidente tedesco Franz Reindl, per sospendere tutte le squadre russe dalle competizioni internazionali.
The International Ice Hockey Federation (IIHF) has been the target of a cyberattack. We strongly condemn these actions and are taking all necessary steps to investigate the source of the attack and restore our systems. Our platforms will be back online as soon as we are confident they are secure. The IIHF remains committed to protecting the integrity of our organization and safeguarding our sport. #IIHF— IIHF (@IIHFHockey) November 17, 2026