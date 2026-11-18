Sentenza del CAS con pesanti conseguenze

«La IIHF continua a impegnarsi con determinazione per salvaguardare l'integrità della nostra organizzazione e proteggere il nostro sport», ha aggiunto la federazione. L'attacco arriva in un momento delicato per l'hockey internazionale. Alla fine di ottobre, il Tribunale arbitrale dello sport (CAS) ha stabilito che le squadre russe possono tornare a partecipare alle competizioni, nonostante la guerra in corso contro l'Ucraina. Il Canada, però, non ha concesso i visti alla selezione russa per i Mondiali Under 20. Mosca intende quindi rivolgersi nuovamente al CAS per contestare la decisione.

Berlino e DEB sperano in un intervento della IIHF

La Germania, che ospiterà i Mondiali A del 2027, chiede ora di chiarire rapidamente se le squadre russe potranno partecipare al torneo. Il governo tedesco, per il momento, non intende pronunciarsi su un eventuale rifiuto dei visti, ma condivide la posizione della Federazione tedesca di hockey su ghiaccio (DEB): organizzare il torneo con la Russia tra le partecipanti sarebbe impossibile. Anche diversi altri Paesi, tra cui la Finlandia, campionessa del mondo, hanno espresso la volontà di non affrontare le rappresentative russe.