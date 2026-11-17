L'Ambrì riporta a casa Patrick Petrini
L'attaccante ticinese in forza al Langnau ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con i biancoblù.
AMBRÌ - Patrick Petrini torna a casa. L'Ambrì ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'attaccante ticinese per due stagioni, a partire dal campionato 2027/28. Il contratto prevede anche un'opzione a favore del club per un'ulteriore stagione.
Classe 2001, Petrini è cresciuto nel settore giovanile biancoblù, prima di esordire in National League con il Langnau nella stagione 2020/21. Nel massimo campionato svizzero ha finora disputato 223 partite, realizzando 14 reti e 25 assist, per un totale di 39 punti.
Conosciuto per la sua velocità, intensità e dinamismo, l'attaccante ticinese ritroverà così il club in cui ha mosso i primi passi della sua carriera hockeistica. «Il suo arrivo - precisa la società biancoblù in una nota - si inserisce nella strategia sportiva che punta a valorizzare i giovani e a investire su giocatori che condividono l'identità e i valori biancoblù».
Il ritorno di Petrini rappresenta inoltre, nelle intenzioni del club, «un modo per rafforzare il legame con il territorio».