Conosciuto per la sua velocità, intensità e dinamismo, l'attaccante ticinese ritroverà così il club in cui ha mosso i primi passi della sua carriera hockeistica. «Il suo arrivo - precisa la società biancoblù in una nota - si inserisce nella strategia sportiva che punta a valorizzare i giovani e a investire su giocatori che condividono l'identità e i valori biancoblù».

Il ritorno di Petrini rappresenta inoltre, nelle intenzioni del club, «un modo per rafforzare il legame con il territorio».