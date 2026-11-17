Secondo le indiscrezioni riportate dal sito 4-4-2.com, sulle tracce di Jashari ci sarebbero infatti quattro club di Serie A - Roma, Juventus, Atalanta e Como - e due di Premier League: l'Aston Villa di Manzambi e il Nottingham Forest di Dan Ndoye.

Il centrocampista svizzero potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Il Milan valuterebbe il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro. Jashari, ricordiamo, era arrivato dal Bruges nell'agosto del 2025 per una cifra vicina ai 32 milioni.