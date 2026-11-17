SERIE A
Jashari fa gola a molti
Il centrocampista svizzero interessa a quattro club di Serie A e due di Premier League.
IMAGO / DeFodi Images
Fonte 4-4-2.ch
Jashari fa gola a molti
Il centrocampista svizzero interessa a quattro club di Serie A e due di Premier League.
MILANO - Sei squadre avrebbero messo gli occhi sul nazionale svizzero Ardon Jashari. Il 24enne, che fatica a trovare spazio nel centrocampo del Milan, potrebbe quindi avere l'opportunità di cambiare aria e rilanciarsi.
Secondo le indiscrezioni riportate dal sito 4-4-2.com, sulle tracce di Jashari ci sarebbero infatti quattro club di Serie A - Roma, Juventus, Atalanta e Como - e due di Premier League: l'Aston Villa di Manzambi e il Nottingham Forest di Dan Ndoye.
Il centrocampista svizzero potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Il Milan valuterebbe il suo cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro. Jashari, ricordiamo, era arrivato dal Bruges nell'agosto del 2025 per una cifra vicina ai 32 milioni.
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