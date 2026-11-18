Tra le note più positive del girone, Regazzoni indica Athekame: «Tra i volti nuovi è il giocatore che è uscito meglio da questo girone. Avevamo proprio bisogno di un terzino destro e lui ha fatto bene». Per il resto, a suo avviso, non sono emerse grandi alternative: «Abbiamo visto altri giocatori, ma si è capito soprattutto quanto possano pesare le assenze di elementi fondamentali come Manzambi, Vargas e lo stesso Xhaka».

Tra i giovani osservati, Sanches non lo ha convinto del tutto, nonostante il gol segnato ieri contro la Scozia: «Nel primo tempo ha fatto fatica. Ma lo stesso si può dire per la Svizzera che non ha disputato una grande prima frazione». Regazzoni, però, continua ad apprezzarne le qualità: «È un giocatore che mi piace molto, perché ha caratteristiche che pochi altri possiedono. Adesso deve trovare una dimensione importante e, se riuscirà a trasferirsi in una squadra all'estero, potrebbe crescere ulteriormente. È un giocatore sul quale punterei - precisa il 43enne, che ha vestito in tre occasioni la casacca rossocrociata - proprio per quelle qualità che non molti hanno».