«Per una nazione come la nostra stiamo facendo dei veri e propri miracoli»
Regazzoni esalta il lavoro della Nazionale dopo un 2026 da incorniciare: «Il vero valore aggiunto è il gruppo». E sul futuro di Yakin avverte: «Nessuna fretta per il rinnovo».
Regazzoni esalta il lavoro della Nazionale dopo un 2026 da incorniciare: «Il vero valore aggiunto è il gruppo». E sul futuro di Yakin avverte: «Nessuna fretta per il rinnovo».
SAN GALLO - Con il convincente 4-0 rifilato alla Scozia nell'ultima partita di Nations League, la Nazionale ha messo il sigillo su un 2026 ricco di soddisfazioni. Il momento più alto è stato senza dubbio il Mondiale, con la squadra di Yakin capace di raggiungere i quarti di finale per la prima volta dopo 72 anni, dall'edizione casalinga del 1954. Un'annata da record, chiusa al dodicesimo posto del ranking FIFA, con un bilancio di 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, oltre a ben otto clean sheet.
A ripercorrere i dodici mesi della selezione rossocrociata è l'ex nazionale svizzero e opinionista ticinese Alberto Regazzoni, che parte proprio dal cammino in Nations League. Le sei partite disputate hanno confermato che «il livello della Svizzera è sicuramente superiore a quello della Lega B» e che la promozione in Lega A è stata meritata. Ma non solo: «Hanno confermato anche la filosofia di Yakin, basata sulla continuità: al di là della partita di ieri sera, non ha mai stravolto la squadra. È un approccio che mi piace, perché punta su un gruppo consolidato e su giocatori di cui si fida».
Tra le note più positive del girone, Regazzoni indica Athekame: «Tra i volti nuovi è il giocatore che è uscito meglio da questo girone. Avevamo proprio bisogno di un terzino destro e lui ha fatto bene». Per il resto, a suo avviso, non sono emerse grandi alternative: «Abbiamo visto altri giocatori, ma si è capito soprattutto quanto possano pesare le assenze di elementi fondamentali come Manzambi, Vargas e lo stesso Xhaka».
Tra i giovani osservati, Sanches non lo ha convinto del tutto, nonostante il gol segnato ieri contro la Scozia: «Nel primo tempo ha fatto fatica. Ma lo stesso si può dire per la Svizzera che non ha disputato una grande prima frazione». Regazzoni, però, continua ad apprezzarne le qualità: «È un giocatore che mi piace molto, perché ha caratteristiche che pochi altri possiedono. Adesso deve trovare una dimensione importante e, se riuscirà a trasferirsi in una squadra all'estero, potrebbe crescere ulteriormente. È un giocatore sul quale punterei - precisa il 43enne, che ha vestito in tre occasioni la casacca rossocrociata - proprio per quelle qualità che non molti hanno».
Un discorso simile vale per Boteli, che, come Sanches, deve compiere il prossimo passo scegliendo una squadra in grado di favorirne la crescita. Regazzoni ricorda però che queste decisioni dipendono da diversi fattori: «Se una società chiede una certa cifra e arriva una squadra di Championship disposta a pagarla, il giocatore è quasi obbligato ad accettare». Scegliere la destinazione giusta resta comunque fondamentale. Quanto a Boteli, «ha grandi margini di crescita. Vedremo se riuscirà a sfruttarli, perché al momento non mi ha convinto al 100%. È un'alternativa interessante, ma dovrà lavorare molto per migliorare e, soprattutto, fare le scelte giuste». Anche Amdouni, nonostante le difficoltà e il poco spazio trovato al Burnley e al Benfica, continua a piacere a Regazzoni: «Offre comunque un'alternativa diversa a Embolo».
Lo sguardo si sposta poi sul sorteggio di dicembre, che vedrà la Svizzera in seconda fascia nonostante il dodicesimo posto nel ranking FIFA e i quarti di finale raggiunti al Mondiale. Per Regazzoni, utilizzare i risultati della Nations League per stabilire le teste di serie «non è un criterio del tutto giusto». Sarà quindi importante avere un po' di fortuna, evitando le avversarie più temibili: «Spagna, Inghilterra e Francia sarebbero avversarie molto difficili da ritrovarsi contro. Mentre contro le altre teste di serie questa Svizzera se la gioca. Anche con una Germania in piena ricostruzione e con l'Italia».
La vittoria del girone di Lega B offre comunque alla Nazionale una sorta di paracadute, garantendole un posto nei playoff in caso di mancata qualificazione diretta. «Sì, questa è una cosa positiva. Ora aspettiamo il sorteggio del 6 dicembre e vedremo quali avversari ci riserverà», osserva l'ex ala di Sion, San Gallo e YB, tra le altre. Sarà però fondamentale dare continuità al lavoro svolto finora, anche perché per alcuni dei senatori potrebbe trattarsi dell'ultima grande occasione: «Per giocatori come Rodriguez, Freuler e Xhaka, probabilmente, questi Europei rappresenteranno l'ultima occasione. Poi bisognerà avviare un ricambio generazionale».
Una Nazionale costruita sul collettivo
Il 2026 ha segnato un punto altissimo per questa generazione, ma il futuro resta difficile da decifrare. «È chiaro che il picco lo abbiamo raggiunto adesso. Al massimo potremmo migliorare leggermente nel 2028, se riusciremo a qualificarci agli Europei», spiega Regazzoni, che invita soprattutto a riconoscere il valore dei risultati ottenuti: «Per una nazione come la nostra stiamo già facendo dei veri e propri miracoli. Bisogna riconoscere il valore di quello che stiamo facendo. È stato svolto un lavoro bellissimo, soprattutto considerando le dimensioni del nostro Paese».
Il fattore demografico, insomma, conta: «Spesso mi citano gli esempi del Belgio o dell'Uruguay, nazioni relativamente piccole, ma i numeri fanno la differenza. Quando un Paese ha 80 milioni di abitanti, le probabilità che emerga una generazione forte sono maggiori». E aggiunge: «La nostra Nazionale non è composta da fuoriclasse. A parte forse Xhaka e Akanji».
Il vero punto di forza della Svizzera, secondo Regazzoni, è infatti il collettivo. A confermarlo, una frase pronunciata da Lovric prima della sfida contro la sua Slovenia: «Affrontare la Svizzera è come affrontare una squadra di club perché sono organizzati e abituati a stare insieme. Ecco, questo è il vero valore aggiunto di questa Nazionale».
«Yakin sta facendo un lavoro eccezionale»: ma sul rinnovo non c'è fretta
Infine, il futuro di Murat Yakin, per il quale si parla già di rinnovo. Regazzoni elogia il lavoro del commissario tecnico, pur ritenendo prematuro prolungargli il contratto: «Yakin sta facendo un lavoro eccezionale. Io stesso, all'inizio, ero un po' perplesso sulle sue scelte e sul suo modo di gestire la Nazionale, ma oggi posso dire che sta facendo un grandissimo lavoro».
Per il rinnovo, però, c'è tempo: «Ha ancora due anni davanti e ci sono le qualificazioni agli Europei da affrontare. E poi la situazione di un allenatore è diversa da quella di un giocatore di club in scadenza di contratto, che rischi di perdere. Non credo che abbia lo stesso mercato di un calciatore». Meglio dunque attendere: «Aspettiamo e vediamo come andranno queste qualificazioni. Se durante il percorso Yakin continuerà a fare benissimo, si potrà sempre decidere di rinnovargli il contratto in quel momento».