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Infortunio per Inti Pestoni
Il 35enne attaccante non tornerà in pista prima della metà di dicembre.
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Infortunio per Inti Pestoni
Il 35enne attaccante non tornerà in pista prima della metà di dicembre.
Infortunio per Inti Pestoni
Il 35enne attaccante non tornerà in pista prima della metà di dicembre.
AMBRÌ - Guaio in casa Ambrì. Infortunatosi alla parte alta del corpo nel match giocato la scorsa domenica contro il Losanna, Inti Pestoni dovrà subire un intervento chirurgico.
Il club biancoblù ha comunicato che l'operazione sarà effettuata nei prossimi giorni e che, per ritrovare la forma migliore e tornare sul ghiaccio, a disposizione di coach Tapola, il 35enne dovrà attendere la metà di dicembre, dopo la pausa per le nazionali. In questa stagione l'attaccante ha messo a referto 3 reti e 4 assist in 12 presenze.
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