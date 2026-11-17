Il club biancoblù ha comunicato che l'operazione sarà effettuata nei prossimi giorni e che, per ritrovare la forma migliore e tornare sul ghiaccio, a disposizione di coach Tapola, il 35enne dovrà attendere la metà di dicembre, dopo la pausa per le nazionali. In questa stagione l'attaccante ha messo a referto 3 reti e 4 assist in 12 presenze.