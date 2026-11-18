«No, chiaramente no», ha risposto alla domanda su un possibile addio alle competizioni. «So cosa ho realizzato negli ultimi tre anni». Un periodo durante il quale ha conquistato dieci piazzamenti nella top 10 di Coppa del Mondo, di cui cinque nella top 5, oltre a ottenere il terzo miglior tempo nella seconda manche dello slalom alle ultime Olimpiadi. «So dove sono e di cosa sono capace. Mi batterò per ritrovare quel livello e tornare il più forte possibile.»

La sorella di Loïc Meillard, alla quale il fratello domenica aveva dedicato il podio ottenuto nello slalom di Levi, non nasconde tuttavia la sofferenza per questo ennesimo ostacolo. Dalla caduta di venerdì ha attraversato momenti di rabbia, frustrazione e soprattutto tristezza. A tormentarla è una domanda: «Perché succede a me? Ho l'impressione che non si voglia mai lasciarmi in pace», ha confidato al quotidiano vallesano.