Mélanie Meillard non si arrende: «Mi batterò per tornare»
Gravemente infortunata a un ginocchio, la sciatrice vallesana ha rivelato che non intende mettere fine alla sua carriera.
Gravemente infortunata a un ginocchio, la sciatrice vallesana ha rivelato che non intende mettere fine alla sua carriera.
SCI ALPINO - Un nuovo grave infortunio, ma nessuna intenzione di arrendersi. Mélanie Meillard non vuole mettere fine alla sua carriera. Quasi otto anni dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro, subito quando aveva appena 20 anni ed era in piena ascesa, la sciatrice vallesana dovrà nuovamente affrontare un'operazione. Questa volta al ginocchio destro. L'intervento è previsto nei prossimi giorni a Ginevra.
La 28enne si è infortunata alla fine della scorsa settimana, durante un allenamento di slalom a Levi, in Finlandia, poco prima dell'inizio della stagione. Nonostante il duro colpo, Meillard ha assicurato martedì, in un'intervista al quotidiano «Le Nouvelliste», di non avere alcuna intenzione di ritirarsi.
«No, chiaramente no», ha risposto alla domanda su un possibile addio alle competizioni. «So cosa ho realizzato negli ultimi tre anni». Un periodo durante il quale ha conquistato dieci piazzamenti nella top 10 di Coppa del Mondo, di cui cinque nella top 5, oltre a ottenere il terzo miglior tempo nella seconda manche dello slalom alle ultime Olimpiadi. «So dove sono e di cosa sono capace. Mi batterò per ritrovare quel livello e tornare il più forte possibile.»
La sorella di Loïc Meillard, alla quale il fratello domenica aveva dedicato il podio ottenuto nello slalom di Levi, non nasconde tuttavia la sofferenza per questo ennesimo ostacolo. Dalla caduta di venerdì ha attraversato momenti di rabbia, frustrazione e soprattutto tristezza. A tormentarla è una domanda: «Perché succede a me? Ho l'impressione che non si voglia mai lasciarmi in pace», ha confidato al quotidiano vallesano.
Intanto, il percorso di recupero è già cominciato. Una strada lunga e difficile che Meillard, purtroppo, conosce bene. «So che sarà difficile. La prima volta si va un po' alla cieca. Non si sa davvero cosa ci aspetta. Oggi so attraverso quali tappe dovrò passare», ha spiegato. La determinazione a tornare sugli sci, però, resta intatta.