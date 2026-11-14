Stagione già finita per Mélanie Meillard
Lesione a entrambi i menischi e rottura del legamento crociato per la 28enne. Lei, però, non si arrende: «Fa male, ma farò di tutto per tornare ancora più forte».
GINEVRA - La stagione di Mélanie Meillard è finita ancora prima di cominciare. La 28enne sciatrice elvetica, caduta ieri durante l'allenamento di slalom a Levi, ha riportato un infortunio al ginocchio destro.
La risonanza magnetica effettuata oggi a Ginevra ha evidenziato una lesione a entrambi i menischi e la rottura del legamento crociato. Per Meillard, dunque, la stagione è già conclusa. L'atleta sarà operata nei prossimi giorni.
«È difficile accettare di infortunarsi a un solo giorno dall'inizio della stagione, soprattutto dopo una preparazione estiva così positiva», precisa Meillard. «Ma conosco il percorso per tornare e farò tutto il possibile per rientrare ancora più forte».
Per la sciatrice svizzera si tratta dell'ennesimo duro colpo di una carriera già segnata da diversi gravi problemi fisici. Nel 2018, poco prima dei Giochi olimpici, aveva infatti subito la rottura dei legamenti crociati.
Quest'inverno Meillard aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sullo slalom, specialità nella quale aveva conquistato il settimo posto ai Giochi olimpici di Cortina. Un nuovo infortunio la obbliga ora a interrompere i suoi programmi e ad affrontare un altro lungo percorso di riabilitazione.