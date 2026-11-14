Nuova era per il curling in Ticino

SIGIRINO - Un accordo per garantire l'utilizzo della nuova pista da curling di Sigirino e favorire lo sviluppo di questo sport in Ticino. Il 29 ottobre la Federazione Curling Ticino (FCT), la CMFG Arena, la Città di Lugano e il Curling Club Lugano (CCL) hanno formalizzato un'intesa per la gestione e l'utilizzo dell'impianto.