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Nuova era per il curling in Ticino

È stato recentemente formalizzato l'accordo per l'utilizzo della pista di Sigirino.
Nuova era per il curling in Ticino
CCL
Foto da sinistra a destra: Vicepresidente CCL Igor Zellweger, segretaria CCL Michela Wernli, direttore CMFG Arena (Gemmalux SA) Loris Palà e il presidente onorario CCL Jürg Wernli.
Fonte CCL
elaborata da Redazione
Nuova era per il curling in Ticino
È stato recentemente formalizzato l'accordo per l'utilizzo della pista di Sigirino.
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SIGIRINO - Un accordo per garantire l'utilizzo della nuova pista da curling di Sigirino e favorire lo sviluppo di questo sport in Ticino. Il 29 ottobre la Federazione Curling Ticino (FCT), la CMFG Arena, la Città di Lugano e il Curling Club Lugano (CCL) hanno formalizzato un'intesa per la gestione e l'utilizzo dell'impianto.

Il contratto di locazione assicura le ore di ghiaccio necessarie al Curling Club Lugano e a tutti i club affiliati alla Federazione Curling Ticino, dando seguito a quanto previsto dal messaggio municipale e dalla convenzione tra il Comune e la Federazione.

Un sostegno alla formazione dei giovani
L'iniziativa beneficia di un importante contributo finanziario della Città di Lugano, destinato a rafforzare la formazione giovanile e ad avvicinare nuove leve al curling.

Per il Curling Club Lugano, fondato quasi trent'anni fa, l'apertura del centro di Sigirino segna un cambiamento significativo. La nuova struttura consentirà infatti di aumentare sensibilmente le ore di ghiaccio a disposizione degli appassionati. Anche la gestione delle attività sarà modernizzata, grazie all'introduzione di nuovi strumenti digitali.

Novità sul fronte dei tornei
La nuova pista porterà cambiamenti anche nel calendario delle competizioni. Il Torneo Città di Lugano si presenterà con una formula rinnovata e si svolgerà su due giornate, il 6 e 7 marzo 2027.

Manterrà invece la sua formula tradizionale il Lüganiga Trophy, appuntamento dal carattere goliardico in programma il 2 aprile 2027.

Il Comitato del Curling Club Lugano e la Federazione Curling Ticino hanno infine ringraziato la Città di Lugano «per il sostegno al progetto, ritenuto importante per consolidare e sviluppare il movimento regionale».

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