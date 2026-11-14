Emma Aicher fa la Shiffrin: lo slalom di Levi è suo
La 23enne tedesca si impone davanti a Colturi e Truppe. Controprestazione di Rast nella seconda manche che chiude solo all'11esimo posto dietro a Holdener.
LEVI - La tedesca Emma Aicher si è confermata anche nella seconda manche e, sulle orme dell'assente Shiffrin, ha conquistato per la prima volta in carriera lo slalom di Levi, aggiudicandosi la tradizionale renna. Un successo speciale per la nuova stella dello sci mondiale, che proprio ieri ha festeggiato il 23esimo compleanno. Alle sue spalle si sono piazzate l'albanese Lara Colturi, al secondo podio stagionale, e l'austriaca Katharina Truppe.
Giornata da dimenticare, invece, per Camille Rast. Quarta dopo la prima manche, la rossocrociata ha completamente sbagliato la seconda discesa, tracciata peraltro dal suo stesso allenatore, scivolando fino all'undicesimo posto. Davanti a lei anche la connazionale Wendy Holdener.
La seconda manche ha comunque regalato rimonte spettacolari. Su tutte quella della nostra Aline Hoepli, che ha sfruttato una pista ancora in condizioni praticamente perfette per far segnare il quarto miglior tempo parziale. Una prestazione che le ha permesso di recuperare ben undici posizioni e ottenere il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.
Notevole anche la rimonta della tedesca Lena Duerr, capace di guadagnare dodici posizioni e chiudere al 18esimo posto. A sorprendere è stata però soprattutto l'australiana Madison Hoffman: partita con il pettorale numero 57, la 26enne di Sydney aveva già brillato nella prima manche, chiusa al 14esimo posto. Nella seconda ha fatto ancora meglio, risalendo addirittura fino all'ottava posizione.
Da segnalare, infine, anche la bella prova di Charlotte Lingg. La 27enne del Liechtenstein, partita con il pettorale numero 56, era 16esima dopo la prima manche e ha poi chiuso al 21esimo posto. Un piazzamento che rappresenta il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo: finora non era mai andata oltre il 29esimo posto, ottenuto proprio a Levi.
La Top 10 e le svizzere:
1. Emma Aicher (GER) 1'52"62
2. Lara Colturi (ALB) +0"43
3. Katharina Truppe (AUT) +0"50
4. Zrinka Ljutic (CRO) +0"83
5. Anna Swenn-Larsson (SWE) +1"08
6. Marion Chevrier (FRA) +1"23
7. Marie Lamure (FRA) +1"49
8. Madison Hoffman (AUS) +1"73
9. Katharina Huber (AUT) +1"89
10. Wendy Holdener (SUI) +1"92
Seguono: 11. Camille Rast +2"11, 14. Aline Hoepli +2"29.
OUT: Nina O'Brien (USA), Martina Dubovska (CZE), Cornelia Oehlund (SWE).