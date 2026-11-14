Emma Aicher fa la Shiffrin: lo slalom di Levi è suo

La seconda manche ha comunque regalato rimonte spettacolari. Su tutte quella della nostra Aline Hoepli, che ha sfruttato una pista ancora in condizioni praticamente perfette per far segnare il quarto miglior tempo parziale. Una prestazione che le ha permesso di recuperare ben undici posizioni e ottenere il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Notevole anche la rimonta della tedesca Lena Duerr, capace di guadagnare dodici posizioni e chiudere al 18esimo posto. A sorprendere è stata però soprattutto l'australiana Madison Hoffman: partita con il pettorale numero 57, la 26enne di Sydney aveva già brillato nella prima manche, chiusa al 14esimo posto. Nella seconda ha fatto ancora meglio, risalendo addirittura fino all'ottava posizione.