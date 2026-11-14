Masters WTA, Sabalenka eliminata già nella fase a gironi
La numero 2 mondiale ha perso in tre set contro l'ucraina Elina Svitolina.
INDIAN WELLS - Il Masters WTA finisce già nella fase a gironi per Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 2 mondiale, è stata eliminata venerdì dopo la sconfitta contro l'ucraina Elina Svitolina nel torneo che riunisce le otto migliori giocatrici della stagione. Favorita in assenza della numero 1 mondiale Elena Rybakina, Sabalenka ha pagato una prestazione troppo irregolare in una sfida decisiva per il passaggio del turno.
Svitolina vola in semifinale
L'ucraina si è imposta con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1, conquistando un posto tra le migliori quattro del torneo. In semifinale affronterà la ceca Linda Noskova, numero 8 mondiale. «Sono molto felice di aver vinto questa battaglia. Mi ha concesso alcune opportunità qua e là nel terzo set e ne ho approfittato», ha dichiarato Svitolina al termine dell'incontro.
Per Sabalenka si tratta di un'altra delusione in una stagione caratterizzata da risultati contrastanti. Nonostante i successi nei tornei WTA 1000 di Indian Wells e Miami, la bielorussa chiude l'anno senza essere riuscita a conquistare il Masters, un titolo che ancora manca nel suo palmarès dopo le finali perse nel 2022 e nel 2025. A pesare sul bilancio stagionale anche le due sconfitte nelle finali del Grande Slam, agli Australian Open e agli US Open.
Andreeva attende Pegula
Nell'altro incontro di venerdì, la russa Mirra Andreeva, numero 3 mondiale, ha dominato la connazionale Diana Shnaider, undicesima del ranking, imponendosi con un netto 6-2, 6-1. Alla sua prima partecipazione al Masters WTA, Andreeva ha così conquistato l'accesso alle semifinali, dove sabato affronterà l'americana Jessica Pegula, numero 5 mondiale. Sarà il primo confronto tra le due giocatrici sul circuito.
La sfida si disputerà sullo sfondo di una piccola polemica scoppiata nei giorni scorsi a Indian Wells. Durante un allenamento, Pegula aveva definito Andreeva una «diva», senza sapere che un microfono presente sul campo stava registrando le sue parole. La giovane russa ha successivamente raccontato che la statunitense le ha presentato le proprie scuse.