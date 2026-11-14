Cerca e trova immobili
Segnalaci
TENNIS

Masters WTA, Sabalenka eliminata già nella fase a gironi

La numero 2 mondiale ha perso in tre set contro l'ucraina Elina Svitolina.
Masters WTA, Sabalenka eliminata già nella fase a gironi
Getty Images via AFP
di 20min.ch | Agence France-Presse
Masters WTA, Sabalenka eliminata già nella fase a gironi
La numero 2 mondiale ha perso in tre set contro l'ucraina Elina Svitolina.
TENNIS: Risultati e classifiche

INDIAN WELLS - Il Masters WTA finisce già nella fase a gironi per Aryna Sabalenka. La bielorussa, numero 2 mondiale, è stata eliminata venerdì dopo la sconfitta contro l'ucraina Elina Svitolina nel torneo che riunisce le otto migliori giocatrici della stagione. Favorita in assenza della numero 1 mondiale Elena Rybakina, Sabalenka ha pagato una prestazione troppo irregolare in una sfida decisiva per il passaggio del turno.

Svitolina vola in semifinale
L'ucraina si è imposta con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1, conquistando un posto tra le migliori quattro del torneo. In semifinale affronterà la ceca Linda Noskova, numero 8 mondiale. «Sono molto felice di aver vinto questa battaglia. Mi ha concesso alcune opportunità qua e là nel terzo set e ne ho approfittato», ha dichiarato Svitolina al termine dell'incontro.

Per Sabalenka si tratta di un'altra delusione in una stagione caratterizzata da risultati contrastanti. Nonostante i successi nei tornei WTA 1000 di Indian Wells e Miami, la bielorussa chiude l'anno senza essere riuscita a conquistare il Masters, un titolo che ancora manca nel suo palmarès dopo le finali perse nel 2022 e nel 2025. A pesare sul bilancio stagionale anche le due sconfitte nelle finali del Grande Slam, agli Australian Open e agli US Open.

Andreeva attende Pegula
Nell'altro incontro di venerdì, la russa Mirra Andreeva, numero 3 mondiale, ha dominato la connazionale Diana Shnaider, undicesima del ranking, imponendosi con un netto 6-2, 6-1. Alla sua prima partecipazione al Masters WTA, Andreeva ha così conquistato l'accesso alle semifinali, dove sabato affronterà l'americana Jessica Pegula, numero 5 mondiale. Sarà il primo confronto tra le due giocatrici sul circuito.

La sfida si disputerà sullo sfondo di una piccola polemica scoppiata nei giorni scorsi a Indian Wells. Durante un allenamento, Pegula aveva definito Andreeva una «diva», senza sapere che un microfono presente sul campo stava registrando le sue parole. La giovane russa ha successivamente raccontato che la statunitense le ha presentato le proprie scuse.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aryna sabalenkaelina svitolinajessica pegulamasters wtamirra andreevatenniswta
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
1 gior
80
140

Ragazzo invalido nei pasticci

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32
55

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
2 gior
10
61

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
1 gior

Ragazza di 19 anni investita

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»
LIVE
STATI UNITI
12 ore
10
34

A terra tutti gli aerei: «Circostanze straordinarie e di sicurezza»

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
35
68

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
20 ore
41
93

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
2 gior
5

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
2 gior
70
58

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
29

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
1 gior
44
43

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
5
56

San Martino «sei una figata»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
1 gior
20
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
2 gior
2
24

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
3 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
2 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuna combine, ma...»

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
2 gior
2
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
22

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
2 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
38

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
2 gior
5
35

La nuova vita di Dario Bürgler

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?
LIVE
SVIZZERA
21 ore
17
26

Outlook fuori uso: devi recuperare le ore di lavoro perse?

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
3 gior
79

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
1 gior

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel
LIVE
NEUCHÂTEL
18 ore
89

È tra le più ricercate d'Europa, ma vive indisturbata a Neuchâtel

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
1 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
1 gior
23
72

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
LIVE
PAKISTAN
1 gior

Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
1 gior
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
8
39

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
22 ore
28
32

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
2 gior
2
24

Lugano accende il Natale

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
125

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
22 ore
55
58

Va a cena con la ragazza, ma dimentica il fucile d'assalto nel bagagliaio

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
2 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»
LIVE
LUGANO
17 ore
93
186

Via Giuliano Bignasca, c’è il ricorso: «Decisione da annullare»

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio
LIVE
CASLANO
1 gior
23
51

Uno spettacolo tutto da ammirare: centinaia di cormorani sulle acque del Ceresio

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo
LIVE
SVIZZERA/STATI UNITI
1 gior
1
29

Swiss, collisione sfiorata a New York: nel mirino i controllori di volo

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
2 gior
13
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone
LIVE
MENDRISIO
1 gior
66
147

Il cane fa pipì? A Mendrisio ora deve intervenire il padrone

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti
LIVE
CANTONE
18 ore
4
19

Intervieni subito per evitare danni? Il Cantone potrebbe non rimborsarti

ULTIME NOTIZIE SPORT
Paura e sangue a Berna: un giovane del Friborgo esce dal ghiaccio in barella
LIVE
NATIONAL LEAGUE
27 min

Paura e sangue a Berna: un giovane del Friborgo esce dal ghiaccio in barella

Marce perse, crampi e immortalità
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 ore
1

Marce perse, crampi e immortalità

Dodici giornate di squalifica a Jesús Owono
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
11 ore
4
10

Dodici giornate di squalifica a Jesús Owono

La Svizzera torna nella Lega A della Nations League
LIVE
NAZIONALE
12 ore
8
14

La Svizzera torna nella Lega A della Nations League

Serata no per l'Ambrì
LIVE
HCAP
12 ore
2
26

Serata no per l'Ambrì

Sostanza sì, punti pure: il Lugano rialza la testa
LIVE
HCL
12 ore
8
35

Sostanza sì, punti pure: il Lugano rialza la testa

Il grande cuore della Svizzera non basta
LIVE
MONDIALI
13 ore
5

Il grande cuore della Svizzera non basta

«Il calcio italiano è marcio»
LIVE
CALCIO
18 ore
15
35

«Il calcio italiano è marcio»

Zugo-Ambrì, ecco quando cadrà la decisione
LIVE
NATIONAL LEAGUE
22 ore
10
13

Zugo-Ambrì, ecco quando cadrà la decisione

Trasferta a Davos per l'Ambrì, due partite delicate per il Lugano
LIVE
NATIONAL LEAGUE
23 ore
2

Trasferta a Davos per l'Ambrì, due partite delicate per il Lugano