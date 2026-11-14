Masters WTA, Sabalenka eliminata già nella fase a gironi

Svitolina vola in semifinale

L'ucraina si è imposta con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1, conquistando un posto tra le migliori quattro del torneo. In semifinale affronterà la ceca Linda Noskova, numero 8 mondiale. «Sono molto felice di aver vinto questa battaglia. Mi ha concesso alcune opportunità qua e là nel terzo set e ne ho approfittato», ha dichiarato Svitolina al termine dell'incontro.